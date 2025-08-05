Дания, Норвегия и Швеция профинансируют второй пакет поддержки США для Украины на $500 млн - НАТО

Дания, Норвегия и Швеция профинансируют второй пакет поддержки США для Украины объемом 500 миллионов долларов, сообщили в НАТО во вторник, пишет УНН.

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"Во вторник, 5 августа, Дания, Норвегия и Швеция подтвердили, что они профинансируют пакет поставок оборудования и боеприпасов для Украины на сумму 500 миллионов долларов, закупленных в Соединенных Штатах, согласно новой инициативе НАТО "Приоритетный перечень потребностей Украины" (PURL)", - сообщили в НАТО.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высоко оценил быстрые действия союзников и непоколебимую поддержку Украины.

Благодарен Дании, Норвегии и Швеции за быстрые действия по финансированию пакета военной поддержки США для Украины. Это позволит обеспечить жизненно важное оборудование и критически важные грузы на передовую, укрепляя позиции Украины и помогая ей сдерживать агрессию в ее стремлении к длительному миру - написал Рютте в X.

Как отметили в НАТО, это объявление было сделано быстро после того, как в понедельник, 4 августа, был представлен первый пакет с партией артиллерии и боеприпасов стоимостью более 500 миллионов долларов, профинансированных Нидерландами.

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Вместе эти взносы оцениваются в более чем 1 миллиард долларов и представляют первые два транша регулярных поставок Украине в рамках недавно запущенной инициативы Альянса PURL.

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Члены НАТО, как отмечается, "обеспечивают 99% военной поддержки Украины". "Как и все усилия союзников, инициатива PURL призвана обеспечить Украине максимально прочные позиции, на фоне того, как мирные усилия, возглавляемые президентом Трампом и его администрацией, продолжаются", - говорится в сообщении НАТО.

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