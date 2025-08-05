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Нью-Йорк Таймс

Страны НАТО будут регулярно финансировать пакеты военной помощи Украине в размере 500 млн долл. - Рютте

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Нидерланды полностью финансируют первый пакет военной помощи Украине на $500 млн в рамках новой инициативы НАТО PURL. Другие страны Альянса будут предоставлять аналогичные пакеты помощи на регулярной основе.

Страны НАТО будут регулярно финансировать пакеты военной помощи Украине в размере 500 млн долл. - Рютте

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте и правительство Нидерландов подтвердили, что эта страна полностью финансирует первый пакет американской военной техники и вооружения для Украины на сумму 500 миллионов долларов в рамках новой инициативы НАТО «Перечень приоритетных потребностей Украины» (PURL).

Такие пакеты помощи будут предоставляться и в дальнейшем другими странами Альянса, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт НАТО и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Я высоко ценю Нидерланды за то, что они взяли на себя инициативу и превратили эту инициативу в конкретную поддержку на местах, опираясь на шаги, предпринятые на прошлой неделе Германией для поставки большего количества систем Patriot Украине

– сказал Генеральный секретарь НАТО.

Рютте пояснил, что главная суть инициативы PURL заключается в том, чтобы обеспечить Украину оборудованием, которое ей срочно нужно сейчас для защиты от российской агрессии.

Цель всей помощи Альянса Украине – довести войну до справедливого и длительного конца в поддержку мирных усилий президента Трампа. Я написал письмо всем союзникам НАТО, призывая их внести свой вклад в эту инициативу по распределению бремени, и я ожидаю дальнейших важных объявлений от других союзников в ближайшее время

– добавил Рютте.

Сегодняшнее заявление последовало за соглашением, заключенным Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 14 июля 2025 года. Эта новая инициатива финансируется европейскими союзниками и Канадой и будет состоять из обычных пакетов, каждый стоимостью примерно 500 миллионов долларов.

Эти пакеты будут включать оборудование и боеприпасы, определенные Украиной как операционные приоритеты. К ним относятся возможности, которые Соединенные Штаты могут предоставить в больших объемах, чем только Европа и Канада. Пакеты будут подготовлены быстро и выданы на регулярной основе.

Нидерланды выделяют Украине 500 млн евро: средства пойдут на ракеты для Patriot04.08.25, 20:43 • 2752 просмотра

На саммите НАТО в Гааге союзники согласились, что общая ответственность за поддержку Украины должна быть распределена более равномерно.

Эта новая инициатива выполняет это обязательство и непосредственно опирается на ключевые решения, принятые лидерами в Гааге, путем увеличения инвестиций в оборону и поддержки Украины

- сказал Генеральный секретарь Рютте.

НАТО будет координировать доставку пакетов, в частности через командование НАТО по оказанию помощи в безопасности и обучению Украине (NSATU) в Висбадене.

Тесно сотрудничая с Украиной и Соединенными Штатами, Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич утвердит пакеты, соответствующие потребностям Украины, такие как средства противовоздушной обороны, боеприпасы и другое критически важное оборудование для быстрой доставки из американских запасов.

PURL дополняет другие текущие инициативы по оказанию поддержки Украине, включая Целевой фонд НАТО по оказанию помощи в области безопасности и обучения для Украины (NSATU) и Комплексный пакет помощи (CAP), а также широкий спектр жизненно важных двусторонних усилий союзников и партнеров.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский поблагодарил правительство Нидерландов за предоставление пакета военной помощи на 500 миллионов евро в рамках американской инициативы. По его словам, это первая подобная поддержка от страны НАТО, включающая американское оружие и ракеты для систем Patriot.

Павел Зинченко

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