Країни НАТО на регулярній основі фінансуватимуть пакети військової допомоги Україні у 500 млн дол. - Рютте

$41.790.03
48.350.70
ukenru
Ексклюзив
10:48 • 1466 перегляди
Золото замість долара? Як політика Трампа вплинула на довіру до американської валюти у світі
10:24 • 12211 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo
10:08 • 11837 перегляди
Втрати російської армії в Україні знизились до мінімуму з весни 2024 року - Міноборони БританіїPhoto
09:54 • 11296 перегляди
У російських ударних дронах виявили індійські компоненти - Єрмак
06:28 • 20940 перегляди
Масове отруєння дітей сталося у таборі на Львівщині: 24 дитини у лікарні
05:35 • 55077 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 98434 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
4 серпня, 12:41 • 79075 перегляди
Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути понад 120 млн євро активів з рф
Ексклюзив
4 серпня, 12:06 • 130215 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
4 серпня, 11:14 • 158408 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.4м/с
49%
752мм
Популярнi новини
російський cбербанк розширює вплив на окупованих територіях України - ISW5 серпня, 01:21 • 14122 перегляди
Війна росії проти України стала війною Трампа - CNN5 серпня, 01:56 • 35900 перегляди
Удар FPV-дрона по Запоріжжю: двоє пораненихPhoto5 серпня, 02:37 • 26313 перегляди
рф атакувала залізницю у Лозовій: пошкоджено вокзал, загинув механік, 10 постраждалихPhoto05:15 • 22713 перегляди
У рф нафтозавод компанії "роснефть" зупинив половину потужностей, ціни на бензин зросли до рекорду06:57 • 38026 перегляди
Публікації
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині10:45 • 3270 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo10:24 • 12189 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією05:35 • 55061 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 98420 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
Ексклюзив
4 серпня, 12:06 • 130205 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Сумська область
Волинська область
Реклама
УНН Lite
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 36995 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 59857 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ4 серпня, 13:37 • 53838 перегляди
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto4 серпня, 09:23 • 58491 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 361308 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дія (сервіс)
Безпілотний літальний апарат
The New York Times

Країни НАТО на регулярній основі фінансуватимуть пакети військової допомоги Україні у 500 млн дол. - Рютте

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

Нідерланди повністю фінансують перший пакет військової допомоги Україні на $500 млн у рамках нової ініціативи НАТО PURL. Інші країни Альянсу надаватимуть аналогічні пакети допомоги на регулярній основі.

Країни НАТО на регулярній основі фінансуватимуть пакети військової допомоги Україні у 500 млн дол. - Рютте

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте та уряд Нідерландів підтвердили, що ця країна повністю фінансує перший пакет американської військової техніки та озброєння для України на суму 500 мільйонів доларів у рамках нової ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL).

Такі пакети допомоги надаватимуться і надалі іншими країнами Альянсу, пише УНН з посиланням на офіційни сайт НАТО та Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Я високо оцінюю Нідерланди за те, що вони взяли на себе ініціативу та перетворили цю ініціативу на конкретну підтримку на місцях, спираючись на кроки, зроблені минулого тижня Німеччиною для постачання більшої кількості систем Patriot Україні

– сказав Генеральний секретар НАТО.

Рютте пояснив, що головна суть ініціативи PURL полягає в тому, щоб забезпечити Україну обладнанням, яке їй терміново потрібне зараз для захисту від російської агресії.

Мета всієї допомоги Альянсу Україні – довести війну до справедливого та тривалого кінця на підтримку мирних зусиль президента Трампа. Я написав листа всім союзникам НАТО, закликаючи їх зробити свій внесок у цю ініціативу щодо розподілу тягаря, і я очікую подальших важливих оголошень від інших союзників найближчим часом

– додав Рютте.

Сьогоднішня заява відбулася після угоди, укладеної Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 14 липня 2025 року. Ця нова ініціатива фінансується європейськими союзниками та Канадою і складатиметься зі звичайних пакетів, кожен вартістю приблизно 500 мільйонів доларів.

Ці пакети включатимуть обладнання та боєприпаси, визначені Україною як операційні пріоритети. До них належать можливості, які Сполучені Штати можуть надати в більших обсягах, ніж лише Європа та Канада. Пакети будуть підготовлені швидко та видані на регулярній основі.

Нідерланди виділяють Україні 500 млн євро: кошти підуть на ракети для Patriot04.08.25, 20:43 • 2768 переглядiв

На саміті НАТО в Гаазі союзники погодилися, що спільна відповідальність за підтримку України має бути розподілена більш рівномірно.

Ця нова ініціатива виконує це зобов'язання та безпосередньо спирається на ключові рішення, прийняті лідерами в Гаазі, шляхом збільшення інвестицій в оборону та підтримки України

- сказав Генеральний секретар Рютте.

НАТО координуватиме доставку пакетів, зокрема через командування НАТО з надання допомоги в безпеці та навчання Україні (NSATU) у Вісбадені.

Тісно співпрацюючи з Україною та Сполученими Штатами, Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич затвердить пакети, які відповідають потребам України, такі як засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та інше критично важливе обладнання для швидкої доставки з американських запасів.

PURL доповнює інші поточні ініціативи щодо надання підтримки Україні, включаючи Цільовий фонд НАТО з надання допомоги в галузі безпеки та навчання для України (NSATU) та Комплексний пакет допомоги (CAP), а також широкий спектр життєво важливих двосторонніх зусиль союзників та партнерів.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський подякував уряду Нідерландів за надання пакета військової допомоги на 500 мільйонів євро в межах американської ініціативи. За його словами, це перша подібна підтримка від країни НАТО, що включає американську зброю та ракети для систем Patriot.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Канада
Німеччина
Нідерланди
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна