Країни НАТО на регулярній основі фінансуватимуть пакети військової допомоги Україні у 500 млн дол. - Рютте

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте та уряд Нідерландів підтвердили, що ця країна повністю фінансує перший пакет американської військової техніки та озброєння для України на суму 500 мільйонів доларів у рамках нової ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL).

Такі пакети допомоги надаватимуться і надалі іншими країнами Альянсу, пише УНН з посиланням на офіційни сайт НАТО та Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Я високо оцінюю Нідерланди за те, що вони взяли на себе ініціативу та перетворили цю ініціативу на конкретну підтримку на місцях, спираючись на кроки, зроблені минулого тижня Німеччиною для постачання більшої кількості систем Patriot Україні – сказав Генеральний секретар НАТО.

Рютте пояснив, що головна суть ініціативи PURL полягає в тому, щоб забезпечити Україну обладнанням, яке їй терміново потрібне зараз для захисту від російської агресії.

Мета всієї допомоги Альянсу Україні – довести війну до справедливого та тривалого кінця на підтримку мирних зусиль президента Трампа. Я написав листа всім союзникам НАТО, закликаючи їх зробити свій внесок у цю ініціативу щодо розподілу тягаря, і я очікую подальших важливих оголошень від інших союзників найближчим часом – додав Рютте.

Сьогоднішня заява відбулася після угоди, укладеної Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 14 липня 2025 року. Ця нова ініціатива фінансується європейськими союзниками та Канадою і складатиметься зі звичайних пакетів, кожен вартістю приблизно 500 мільйонів доларів.

Ці пакети включатимуть обладнання та боєприпаси, визначені Україною як операційні пріоритети. До них належать можливості, які Сполучені Штати можуть надати в більших обсягах, ніж лише Європа та Канада. Пакети будуть підготовлені швидко та видані на регулярній основі.

Нідерланди виділяють Україні 500 млн євро: кошти підуть на ракети для Patriot

На саміті НАТО в Гаазі союзники погодилися, що спільна відповідальність за підтримку України має бути розподілена більш рівномірно.

Ця нова ініціатива виконує це зобов'язання та безпосередньо спирається на ключові рішення, прийняті лідерами в Гаазі, шляхом збільшення інвестицій в оборону та підтримки України - сказав Генеральний секретар Рютте.

НАТО координуватиме доставку пакетів, зокрема через командування НАТО з надання допомоги в безпеці та навчання Україні (NSATU) у Вісбадені.

Тісно співпрацюючи з Україною та Сполученими Штатами, Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич затвердить пакети, які відповідають потребам України, такі як засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та інше критично важливе обладнання для швидкої доставки з американських запасів.

PURL доповнює інші поточні ініціативи щодо надання підтримки Україні, включаючи Цільовий фонд НАТО з надання допомоги в галузі безпеки та навчання для України (NSATU) та Комплексний пакет допомоги (CAP), а також широкий спектр життєво важливих двосторонніх зусиль союзників та партнерів.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський подякував уряду Нідерландів за надання пакета військової допомоги на 500 мільйонів євро в межах американської ініціативи. За його словами, це перша подібна підтримка від країни НАТО, що включає американську зброю та ракети для систем Patriot.