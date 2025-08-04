Посилить повітряний щит України: Зеленський подякував Нідерландам за 500 млн євро на ракети для Patriot

Президент Володимир Зеленський подякував уряду Нідерландів за надання пакета військової допомоги на 500 мільйонів євро в межах американської ініціативи. За його словами, це перша подібна підтримка від країни НАТО, що включає американську зброю та ракети для систем Patriot. Про це він написав на своїй офіційній сторінці в Telegram, пише УНН.

Україна, а отже, і вся Європа отримає більше захисту від російського терору. Щиро вдячний Нідерландам за суттєвий внесок у посилення українського повітряного щита – щойно обговорили це з Прем’єр-міністром Діком Схоофом. Пакет у 500 мільйонів євро – це американська зброя, зокрема ракети для "петріотів". Перший такий крок серед країн НАТО і в час, коли росія намагається масштабувати свої удари. Це точно допоможе захистити життя наших людей! - написав Президент.

Також Зеленський зазначив, що чекає на пана Схоофу з візитом в Україні. Окрім цього він наголосив, що таке рішення нідерландських союзників стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі та подякував Генсеку НАТО Марку Рютте за співпрацю.

Нагадаємо

Нідерланди виділили 500 мільйонів євро на підтримку України в межах американської ініціативи PURL. До пакета входять боєприпаси, артилерійські снаряди та комплектуючі для систем ППО Patriot і HAWK.