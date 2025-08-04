Усилит воздушный щит Украины: Зеленский поблагодарил Нидерланды за 500 млн евро на ракеты для Patriot

Президент Владимир Зеленский поблагодарил правительство Нидерландов за предоставление пакета военной помощи в размере 500 миллионов евро в рамках американской инициативы. По его словам, это первая подобная поддержка от страны НАТО, включающая американское оружие и ракеты для систем Patriot. Об этом он написал на своей официальной странице в Telegram, пишет УНН.

Украина, а значит, и вся Европа получит больше защиты от российского террора. Искренне благодарен Нидерландам за существенный вклад в усиление украинского воздушного щита – только что обсудили это с Премьер-министром Диком Схоофом. Пакет в 500 миллионов евро – это американское оружие, в том числе ракеты для "Патриотов". Первый такой шаг среди стран НАТО и в то время, когда россия пытается масштабировать свои удары. Это точно поможет защитить жизни наших людей! - написал Президент.

Также Зеленский отметил, что ждет господина Схоофа с визитом в Украину. Кроме этого он подчеркнул, что такое решение нидерландских союзников стало одним из практических результатов саммита НАТО в Гааге и поблагодарил Генсека НАТО Марка Рютте за сотрудничество.

Напомним

Нидерланды выделили 500 миллионов евро на поддержку Украины в рамках американской инициативы PURL. В пакет входят боеприпасы, артиллерийские снаряды и комплектующие для систем ПВО Patriot и HAWK.