Усилит воздушный щит Украины: Зеленский поблагодарил Нидерланды за 500 млн евро на ракеты для Patriot

$41.760.05
47.640.10
ukenru
Эксклюзив
15:11 • 34701 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
4 августа, 12:41 • 35857 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 67540 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
4 августа, 11:14 • 104133 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины
Эксклюзив
4 августа, 10:06 • 67231 просмотра
россияне начали добавлять в "шахеды" легковоспламеняющуюся смесь, чтобы вызвать больше пожаров - эксперт
4 августа, 07:56 • 67423 просмотра
Зеленский ввел санкции против похитителей активов с ВОТ и 15 руководителей российских музеев
Эксклюзив
4 августа, 07:35 • 71154 просмотра
Эндокринолог раскрыла преимущества и риски датчиков мониторинга глюкозы
Эксклюзив
4 августа, 07:19 • 69070 просмотра
В Житомире 17-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве своего парня
4 августа, 01:37 • 62569 просмотра
Трамп назвал вероятную дату визита своего спецпредставителя Уиткоффа в Россию
3 августа, 10:28 • 80818 просмотра
"Есть договоренность об обмене 1200 пленных": Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком подготовку новой встречи в Стамбуле
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
57%
750мм
Популярные новости
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 40205 просмотра
Хмельницкая область подверглась атакам рф ночью, утром и днем: есть повреждения, без жертв4 августа, 09:24 • 75660 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ13:37 • 31513 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto13:38 • 36119 просмотра
"Им все равно, сколько людей в Украине убивает Россия": Трамп собирается существенно повысить пошлины на товары из Индии16:28 • 26612 просмотра
публикации
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
Эксклюзив
15:11 • 34707 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 67544 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины4 августа, 11:14 • 104135 просмотра
Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбузPhoto3 августа, 07:54 • 239946 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 327929 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Марк Рютте
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Харьков
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo15:58 • 14914 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto13:38 • 36552 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ13:37 • 31941 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 40617 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 346965 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
MIM-23 Hawk
Вашингтон Пост
Беспилотный летательный аппарат
WhatsApp

Усилит воздушный щит Украины: Зеленский поблагодарил Нидерланды за 500 млн евро на ракеты для Patriot

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Нидерланды предоставляют Украине пакет военной помощи на 500 миллионов евро в рамках американской инициативы. В него войдут американское оружие и ракеты для систем Patriot.

Усилит воздушный щит Украины: Зеленский поблагодарил Нидерланды за 500 млн евро на ракеты для Patriot

Президент Владимир Зеленский поблагодарил правительство Нидерландов за предоставление пакета военной помощи в размере 500 миллионов евро в рамках американской инициативы. По его словам, это первая подобная поддержка от страны НАТО, включающая американское оружие и ракеты для систем Patriot. Об этом он написал на своей официальной странице в Telegram, пишет УНН.

Украина, а значит, и вся Европа получит больше защиты от российского террора. Искренне благодарен Нидерландам за существенный вклад в усиление украинского воздушного щита – только что обсудили это с Премьер-министром Диком Схоофом. Пакет в 500 миллионов евро – это американское оружие, в том числе ракеты для "Патриотов". Первый такой шаг среди стран НАТО и в то время, когда россия пытается масштабировать свои удары. Это точно поможет защитить жизни наших людей! 

- написал Президент.

Также Зеленский отметил, что ждет господина Схоофа с визитом в Украину. Кроме этого он подчеркнул, что такое решение нидерландских союзников стало одним из практических результатов саммита НАТО в Гааге и поблагодарил Генсека НАТО Марка Рютте за сотрудничество.

Напомним

Нидерланды выделили 500 миллионов евро на поддержку Украины в рамках американской инициативы PURL. В пакет входят боеприпасы, артиллерийские снаряды и комплектующие для систем ПВО Patriot и HAWK.

Алена Уткина

политикаНовости Мира
MIM-23 Hawk
Марк Рютте
НАТО
MIM-104 Patriot
Нидерланды
Владимир Зеленский