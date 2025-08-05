Трамп принуждает РФ к переговорам о прекращении огня - посол США при НАТО
Киев • УНН
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что политика Трампа подталкивает Россию к переговорам с Украиной. Следующим шагом станут вторичные санкции и тарифы против стран, покупающих российскую нефть.
Президент США Дональд Трамп выстраивает политику, которая целенаправленно подталкивает Россию к началу переговоров с Украиной о прекращении огня. Об этом заявил в эфире Bloomberg TV посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает УНН.
Детали
По его словам, следующий шаг для попыток завершить войну – это вторичные санкции и тарифы против стран, которые закупают российскую нефть и фактически платят за войну против Украины, в частности Китай, Индия и Бразилия.
И президент Трамп создает условия, в которых Россия сядет за стол переговоров и будет вести переговоры о прекращении огня, потому что это то, что необходимо для прекращения убийств. И я думаю, что вторичные санкции и тарифы против тех, кто платит за эту войну, таких как Китай, Индия и Бразилия, покупая нефть, которую добывает Россия, - это очевидный следующий шаг, чтобы попытаться завершить эту войну
Он добавил, что украинским военным нужно иметь возможность защищаться на передовой.
"Это действительно печальная ситуация на передовой. И нам просто нужно положить этому конец. Президент Трамп видит это таким, каким оно есть. И, знаете, давайте просто надеяться, что, принимая меры в августе, мы сможем довести эту войну до прекращения огня", - резюмировал Уитакер.
Напомним
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что на этой неделе мир может получить возможность прекратить войну, которую российский диктатор Владимир Путин ведет против Украины.
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