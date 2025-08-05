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Вашингтон Пост

Трамп принуждает РФ к переговорам о прекращении огня - посол США при НАТО

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что политика Трампа подталкивает Россию к переговорам с Украиной. Следующим шагом станут вторичные санкции и тарифы против стран, покупающих российскую нефть.

Трамп принуждает РФ к переговорам о прекращении огня - посол США при НАТО

Президент США Дональд Трамп выстраивает политику, которая целенаправленно подталкивает Россию к началу переговоров с Украиной о прекращении огня. Об этом заявил в эфире Bloomberg TV посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает УНН.

Детали

По его словам, следующий шаг для попыток завершить войну – это вторичные санкции и тарифы против стран, которые закупают российскую нефть и фактически платят за войну против Украины, в частности Китай, Индия и Бразилия.

И президент Трамп создает условия, в которых Россия сядет за стол переговоров и будет вести переговоры о прекращении огня, потому что это то, что необходимо для прекращения убийств. И я думаю, что вторичные санкции и тарифы против тех, кто платит за эту войну, таких как Китай, Индия и Бразилия, покупая нефть, которую добывает Россия, - это очевидный следующий шаг, чтобы попытаться завершить эту войну

- сказал дипломат.

Он добавил, что украинским военным нужно иметь возможность защищаться на передовой.

"Это действительно печальная ситуация на передовой. И нам просто нужно положить этому конец. Президент Трамп видит это таким, каким оно есть. И, знаете, давайте просто надеяться, что, принимая меры в августе, мы сможем довести эту войну до прекращения огня", - резюмировал Уитакер.

Напомним

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что на этой неделе мир может получить возможность прекратить войну, которую российский диктатор Владимир Путин ведет против Украины.

Трамп дает россиянам последний шанс, иначе будут санкции - ЦПД04.08.25, 10:18 • 3834 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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