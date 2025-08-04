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Єрмак вважає, що цього тижня світ може отримати можливість припинити війну

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що світ цього тижня може отримати можливість зупинити війну, яку веде росія. Він наголосив, що ультиматум Трампа рф є важливим, і Україна цінує його чіткість.

Єрмак вважає, що цього тижня світ може отримати можливість припинити війну

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що цього тижня світ може отримати можливість припинити війну, яку російський диктатор володимир путін веде проти України.

Про це Єрмак написав у статті для Washington Post, передає УНН.

Деталі

Пізніше цього тижня світ може отримати можливість припинити війну, яку президент росії володимир путін веде проти України. Президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що росія незабаром зіткнеться з серйозними наслідками, якщо негайно не сяде за стіл переговорів. Скоротивши минулого тижня попередній 50-денний період до лише 10 днів, президент США надіслав путіну безпомилковий сигнал. Ці сигнали мають бути підкріплені рішучими діями для завершення війни

- написав Єрмак. 

Він наголосив, що ультиматум Трампа рф - важливи і Україна цінує його чіткість і готовність досягти миру через силу. За його словами, Україна пропонує конкретні кроки:

  • вдарити по стратегічних активах війни путіна - “Росатом” і “Роскосмос” - не цивільні інституції, а частина воєнної машини кремля;
    • Повні санкції та ізоляція від співпраці із західними партнерами - це мінімум, який має бути зроблено;
      • заблокувати фінансові артерії рф - часткове відключення банків від SWIFT у 2022 році було лише першим кроком.

        "Газпромбанк" досі працює і є головним каналом для торгівлі енергоносіями та товарами подвійного призначення.

        • "Газпромбанк" і будь-які менші банки-посередники мають бути відключені;
          • закрити лазівки в постачанні технологій - рф щороку імпортує мільярди доларів у вигляді мікросхем та електроніки для дронів і ракет, використовуючи посередників у Китаї та Центральній Азії;
            • вторинні санкції проти компаній і банків, які допомагають обходити обмеження, повинні стати правилом, а не винятком;
              • зупинити “тіньовий” флот - запровадити санкції проти російських портів, операторів і суден, які вимикають трекери або здійснюють перевантаження у відкритому морі, щоб приховати походження нафти;
                • ударити по криптоінфраструктурі рф.

                  Нагадаємо

                  Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається встановити новий дедлайн для рф щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні приблизно у 10 або 12 днів, починаючи з сьогодні. 

                  Павло Зінченко

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