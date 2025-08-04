Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що цього тижня світ може отримати можливість припинити війну, яку російський диктатор володимир путін веде проти України.

Про це Єрмак написав у статті для Washington Post, передає УНН.

Пізніше цього тижня світ може отримати можливість припинити війну, яку президент росії володимир путін веде проти України. Президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що росія незабаром зіткнеться з серйозними наслідками, якщо негайно не сяде за стіл переговорів. Скоротивши минулого тижня попередній 50-денний період до лише 10 днів, президент США надіслав путіну безпомилковий сигнал. Ці сигнали мають бути підкріплені рішучими діями для завершення війни