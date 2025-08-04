Ермак считает, что на этой неделе мир может получить возможность прекратить войну
Киев • УНН
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что мир на этой неделе может получить возможность остановить войну, которую ведет Россия. Он подчеркнул, что ультиматум Трампа РФ является важным, и Украина ценит его четкость.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что на этой неделе мир может получить возможность прекратить войну, которую российский диктатор Владимир Путин ведет против Украины.
Об этом Ермак написал в статье для Washington Post, передает УНН.
Детали
Позднее на этой неделе мир может получить возможность прекратить войну, которую президент России Владимир Путин ведет против Украины. Президент Дональд Трамп четко дал понять, что Россия вскоре столкнется с серьезными последствиями, если немедленно не сядет за стол переговоров. Сократив на прошлой неделе предыдущий 50-дневный период до всего 10 дней, президент США послал Путину безошибочный сигнал. Эти сигналы должны быть подкреплены решительными действиями для завершения войны
Он подчеркнул, что ультиматум Трампа РФ - важен, и Украина ценит его четкость и готовность достичь мира через силу. По его словам, Украина предлагает конкретные шаги:
- ударить по стратегическим активам войны Путина - “Росатом” и “Роскосмос” - не гражданские институты, а часть военной машины Кремля;
- Полные санкции и изоляция от сотрудничества с западными партнерами - это минимум, который должен быть сделан;
- заблокировать финансовые артерии РФ - частичное отключение банков от SWIFT в 2022 году было лишь первым шагом.
"Газпромбанк" до сих пор работает и является главным каналом для торговли энергоносителями и товарами двойного назначения.
- "Газпромбанк" и любые меньшие банки-посредники должны быть отключены;
- закрыть лазейки в поставках технологий - РФ ежегодно импортирует миллиарды долларов в виде микросхем и электроники для дронов и ракет, используя посредников в Китае и Центральной Азии;
- вторичные санкции против компаний и банков, которые помогают обходить ограничения, должны стать правилом, а не исключением;
- остановить “теневой” флот - ввести санкции против российских портов, операторов и судов, которые выключают трекеры или осуществляют перегрузку в открытом море, чтобы скрыть происхождение нефти;
- ударить по криптоинфраструктуре РФ.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается установить новый дедлайн для РФ относительно соглашения о прекращении огня в войне РФ против Украины примерно в 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня.