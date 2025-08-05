Трамп примушує рф до переговорів про припинення вогню - посол США при НАТО
Київ • УНН
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що політика Трампа підштовхує росію до переговорів з Україною. Наступним кроком стануть вторинні санкції та тарифи проти країн, що купують російську нафту.
Президент США Дональд Трамп вибудовує політику, яка цілеспрямовано підштовхує росію до початку переговорів з Україною про припинення вогню. Про це в ефірі Bloomberg TV заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє УНН.
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За його словами, наступний крок для спроб завершити війну – це вторинні санкції та тарифи проти країн, які закупляють російську нафту та фактично платять за війну проти України, зокрема Китай, Індія та Бразилія.
І президент Трамп створює умови, в яких Росія сяде за стіл переговорів і вестиме переговори про припинення вогню, бо це те, що необхідно для припинення вбивств. І я думаю, що вторинні санкції та тарифи проти тих, хто платить за цю війну, таких як Китай, Індія та Бразилія, купуючи нафту, яку видобуває Росія, - це очевидний наступний крок, щоб спробувати завершити цю війну
Він додав, що українським військовим потрібно мати можливість захищатися на передовій.
"Це справді сумна ситуація на передовій. І нам просто потрібно покласти цьому край. Президент Трамп бачить це таким, яким воно є. І, знаєте, давайте просто сподіватися, що, вживаючи заходів у серпні, ми зможемо довести цю війну до припинення вогню", - резюмував Вітакер.
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