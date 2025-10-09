$41.320.03
8 жовтня, 19:17 • 14363 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 32685 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 23878 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 21147 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 37711 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 46256 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 39564 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 30429 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 27576 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 23230 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
Німеччина готова допомогти Україні з реформами містобудування та соціального житла

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Уряд Німеччини висловив готовність допомогти Україні у впровадженні реформ у сфері містобудування та житлової політики, зокрема у створенні системи соціального житла. Модель орендного житла, що залишається у власності громади, здаватиметься мешканцям за сталою, нижчою від ринкової ціною.

Німеччина готова допомогти Україні з реформами містобудування та соціального житла

Німецький уряд висловив готовність допомогти Україні у впровадженні реформ у сфері містобудування та житлової політики, зокрема у створенні системи соціального житла. Ідеться про модель орендного житла, яке залишається у власності громади та здається мешканцям за сталою, нижчою від ринкової ціною. Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України, передає УНН.

Деталі

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба провів онлайн-зустріч з Міністром житла, міського розвитку та будівництва Німеччини Вереною Губерц. 

Фокус зустрічі - поглиблення співпраці у сфері житла та просторового планування територій з Урядом Німеччини. Мінрозвитку зацікавлене у посиленні німецьких програм та ініціатив в Україні, які сприятимуть комплексній відбудові міст та селищ

- йдеться у дописі відомтсва.

Наразі в Україні для відновлення житлового фонду використовуються такі інструменти: механізм компенсацій за пошкоджене чи знищене житло єВідновлення, капітальне відновлення та формат соціального житла (довгострокова пільгова оренда). Завдяки єВідновленню уже понад 140 тисяч сімей отримали компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло. 

Житло — це основа для повернення людей додому, для життя громад і відновлення економіки. Понад 300 тисяч будинків зруйновано або пошкоджено, 4,6 млн є внутрішньо переміщеними особами, а потреби на відновлення сягають 80 млрд дол. США. Ми вже маємо перші результати у відновленні житла, і в 2026 році плануємо масштабувати ці зусилля, зокрема і за підтримки уряду Німеччини

- наголосив Олексій Кулеба.

Зазначається, що пріоритетом у відновленні житла є прискорення залучення коштів та містобудівних процедур. Мінрозвитку ініціювало пілотний проект просторового планування зруйнованих та нових населених пунктів, яким зацікавилася німецька сторона.

Крім того, Уряд Німеччини готовий надати підтримку у розробці реформ містобудування та житлової політики, особливо у створенні системи соціального житла. Йдеться про модель оренди, за якою житло залишається у власності громади і здається в оренду за фіксованою і нижчою за ринкову ціною

- повідомляє Мінрозвитку.

Сторони також обговорили підготовку до підписання Меморандуму про співробітництво у сферах житла, містобудування, архітектури та благоустрою.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Німеччина виділить $500 мільйонів на військове обладнання та боєприпаси для України в рамках нової ініціативи НАТО PURL. Ця допомога постачатиметься Сполученими Штатами.

Віта Зеленецька

