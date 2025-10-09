Німеччина готова допомогти Україні з реформами містобудування та соціального житла

Німецький уряд висловив готовність допомогти Україні у впровадженні реформ у сфері містобудування та житлової політики, зокрема у створенні системи соціального житла. Ідеться про модель орендного житла, яке залишається у власності громади та здається мешканцям за сталою, нижчою від ринкової ціною. Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України, передає УНН.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба провів онлайн-зустріч з Міністром житла, міського розвитку та будівництва Німеччини Вереною Губерц.

Фокус зустрічі - поглиблення співпраці у сфері житла та просторового планування територій з Урядом Німеччини. Мінрозвитку зацікавлене у посиленні німецьких програм та ініціатив в Україні, які сприятимуть комплексній відбудові міст та селищ - йдеться у дописі відомтсва.

Наразі в Україні для відновлення житлового фонду використовуються такі інструменти: механізм компенсацій за пошкоджене чи знищене житло єВідновлення, капітальне відновлення та формат соціального житла (довгострокова пільгова оренда). Завдяки єВідновленню уже понад 140 тисяч сімей отримали компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло.

Житло — це основа для повернення людей додому, для життя громад і відновлення економіки. Понад 300 тисяч будинків зруйновано або пошкоджено, 4,6 млн є внутрішньо переміщеними особами, а потреби на відновлення сягають 80 млрд дол. США. Ми вже маємо перші результати у відновленні житла, і в 2026 році плануємо масштабувати ці зусилля, зокрема і за підтримки уряду Німеччини - наголосив Олексій Кулеба.

Зазначається, що пріоритетом у відновленні житла є прискорення залучення коштів та містобудівних процедур. Мінрозвитку ініціювало пілотний проект просторового планування зруйнованих та нових населених пунктів, яким зацікавилася німецька сторона.

Крім того, Уряд Німеччини готовий надати підтримку у розробці реформ містобудування та житлової політики, особливо у створенні системи соціального житла. Йдеться про модель оренди, за якою житло залишається у власності громади і здається в оренду за фіксованою і нижчою за ринкову ціною - повідомляє Мінрозвитку.

Сторони також обговорили підготовку до підписання Меморандуму про співробітництво у сферах житла, містобудування, архітектури та благоустрою.

