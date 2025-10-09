Німеччина скасовує прискорене отримання громадянства для іноземців

Нижня палата парламенту Німеччини - Бундестаг ухвалила рішення скасувати спрощену процедуру отримання громадянства для іноземців. Відтепер, щоб отримати німецький паспорт за умови високого рівня інтеграції, потрібно прожити в країні щонайменше п’ять років замість трьох. Про це інформує видання Zeit, передає УНН.

Деталі

У середу 450 депутатів Бундестагу проголосували за скасування так званої "турбо-натуралізації" - процедури, що дозволяла окремим іноземцям отримати німецьке громадянство вже після трьох років проживання в країні.

Відтепер навіть для осіб із визначними інтеграційними досягненнями цей термін збільшено до п’яти років.

Рішення ухвалив чинний уряд, сформований консервативним блоком ХДС/ХСС та Соціал-демократичною партією, який домовився скасувати спрощену процедуру, введену трохи більше року тому.

Німецький паспорт повинен бути доступним як визнання успішної інтеграції, а не як стимул для нелегальної міграції - заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт під час заключних дебатів у Бундестазі.

Водночас, як повідомляло в червні агентство DPA, "турбо-натуралізацію" застосували лише у кількох сотнях випадків по всій Німеччині.

Нагадаємо

У Німеччині понад 290 тисяч людей отримали громадянство, серед яких 83 тисячі сирійців та 13 тисяч росіян, що вшестеро більше, ніж минулого року. Уряд послабив закон про громадянство для залучення працівників.

