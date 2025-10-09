$41.320.03
Німеччина скасовує прискорене отримання громадянства для іноземців

Київ • УНН

 • 426 перегляди

Бундестаг Німеччини скасував спрощену процедуру отримання громадянства. Тепер для німецького паспорта потрібно прожити в країні п'ять років замість трьох.

Нижня палата парламенту Німеччини - Бундестаг ухвалила рішення скасувати спрощену процедуру отримання громадянства для іноземців. Відтепер, щоб отримати німецький паспорт за умови високого рівня інтеграції, потрібно прожити в країні щонайменше п’ять років замість трьох. Про це інформує видання Zeit, передає УНН.  

Деталі

У середу 450 депутатів Бундестагу проголосували за скасування так званої "турбо-натуралізації" - процедури, що дозволяла окремим іноземцям отримати німецьке громадянство вже після трьох років проживання в країні.

Відтепер навіть для осіб із визначними інтеграційними досягненнями цей термін збільшено до п’яти років.

Рішення ухвалив чинний уряд, сформований консервативним блоком ХДС/ХСС та Соціал-демократичною партією, який домовився скасувати спрощену процедуру, введену трохи більше року тому.

Німецький паспорт повинен бути доступним як визнання успішної інтеграції, а не як стимул для нелегальної міграції

- заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт під час заключних дебатів у Бундестазі.

Водночас, як повідомляло в червні агентство DPA, "турбо-натуралізацію" застосували лише у кількох сотнях випадків по всій Німеччині.

Нагадаємо

У Німеччині понад 290 тисяч людей отримали громадянство, серед яких 83 тисячі сирійців та 13 тисяч росіян, що вшестеро більше, ніж минулого року. Уряд послабив закон про громадянство для залучення працівників.  

Віта Зеленецька

