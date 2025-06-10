Кількість росіян, які отримали паспорт громадян Німеччини, зросла в шість разів - Bloomberg

У Німеччині понад 290 тисяч людей отримали громадянство цієї країни порівняно з приблизно 210 тисячами у 2023 році. Зокрема, за офіційними даними, серед цих людей 83 тисячі сирійців, а також 13 тисяч росіян, що в шість разів більше, ніж у минулому році, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Понад 290 тисяч людей отримали громадянство, порівняно з приблизно 210 тисяч у 2023 році, згідно з офіційними даними, опублікованими у вівторок. Близько 83 тисячі були сирійцями, тоді як кількість росіян, яким було надано німецький паспорт, зросла більш ніж у шість разів до майже 13 тисяч.

Попередній уряд Німеччини під керівництвом канцлера-соціал-демократа Олафа Шольца послабив закон країни про громадянство, намагаючись залучити більше кваліфікованих працівників та вирішити проблему постійного дефіциту робочої сили.

Згідно з чинними правилами, подання заявок можливе після п'яти років проживання, порівняно з попередніми вісьмома роками. Цей термін може бути скорочений до трьох років для тих, хто вважається добре інтегрованим.

Правляча коаліція канцлера-консерватора Фрідріха Мерца, який зайняв цю посаду минулого місяця, уже скасувала прискорений шлях до громадянства.

За даними німецького статистичного управління, минулого року на скорочену процедуру припадало 7% натуралізацій. Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт назвав це рішення способом "зменшити фактори притягання та внести більше порядку в міграційний процес".

Це також є реакцією на політичний тиск. Занепокоєння виборців щодо нелегальної міграції сприяло зростанню підтримки ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яка хоче обмежити приплив іноземців до найбільшої економіки Європи.

Після того, як "Альтернатива для Німеччини" стала головною опозиційною силою в парламенті після лютневих виборів, блок Мерца ХДС/ХСС та СДПН зазнають дедалі більшого тиску, щоб показати, що вони контролюють нелегальну міграцію.

Доповнення

Євросоюз розробляє план для безпечного повернення українців після війни, враховуючи інтереси тих, хто повертається, і тих, хто залишається в ЄС до березня 2027 року.