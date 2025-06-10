Кількість росіян, які отримали паспорт громадян Німеччини, зросла в шість разів - Bloomberg

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Множинне громадянство: остаточного законопроєкту немає, його намагаються швидко доопрацювати
Ексклюзив
11:54 • 7998 перегляди

Множинне громадянство: остаточного законопроєкту немає, його намагаються швидко доопрацювати

Ексклюзив
9 червня, 15:58 • 62279 перегляди

Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн

Ексклюзив
9 червня, 13:46 • 154944 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
9 червня, 13:35 • 114350 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
9 червня, 13:15 • 109006 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
9 червня, 12:50 • 197733 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

9 червня, 11:52 • 65720 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Ексклюзив
9 червня, 11:44 • 53972 перегляди

Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних

9 червня, 08:00 • 179912 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 07:12 • 100816 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
36%
754мм
Популярнi новини

"Міна, яка призведе до великої війни в Європі": в РНБО попередили Захід на тлі нічних атак на Київ та Одесу

10 червня, 03:15 • 56833 перегляди

Нічна атака рф на Одесу забрала життя двох людей, 9 поранених: показали наслідки

10 червня, 05:39 • 41550 перегляди

Зірка "Капітана Америки" засмутився, що його не запросили у новий фільм Marvel

07:28 • 21760 перегляди

Франція запропонувала Україні нові варіанти фінансування зброї: деталі від Міноборони

08:07 • 34816 перегляди

рф підозрюють у запуску дронів з кораблів у напрямку військових об’єктів Німеччини: дані розслідування

09:20 • 30994 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 197758 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 188870 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 179932 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 194655 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 180655 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґрета Тунберг

Ілон Маск

Кіріакос Міцотакіс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Kyiv

Israel

Одеса

Реклама
УНН Lite

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

11:04 • 12817 перегляди

Найбільший аукціон суконь принцеси Діани представив понад 100 лотів

08:50 • 18924 перегляди

Зірка "Капітана Америки" засмутився, що його не запросили у новий фільм Marvel

07:28 • 22094 перегляди

Ромео Бекхем уперше після розриву з колишньою дівчиною був помічений із моделлю Керолайн Даур у Парижі

9 червня, 18:25 • 46888 перегляди

Брюс Вілліс приховував симптоми хвороби на зйомках - дружина актора

9 червня, 15:28 • 59122 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Нью-Йорк таймс

MIM-104 Patriot

ChatGPT

Starlink

Кількість росіян, які отримали паспорт громадян Німеччини, зросла в шість разів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 290 перегляди

У Німеччині понад 290 тисяч людей отримали громадянство, серед яких 83 тисячі сирійців та 13 тисяч росіян, що вшестеро більше, ніж минулого року. Уряд послабив закон про громадянство для залучення працівників.

Кількість росіян, які отримали паспорт громадян Німеччини, зросла в шість разів - Bloomberg

У Німеччині понад 290 тисяч людей отримали громадянство цієї країни порівняно з приблизно 210 тисячами у 2023 році. Зокрема, за офіційними даними, серед цих людей 83 тисячі сирійців, а також 13 тисяч росіян, що в шість разів більше, ніж у минулому році, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Понад 290 тисяч людей отримали громадянство, порівняно з приблизно 210 тисяч у 2023 році, згідно з офіційними даними, опублікованими у вівторок. Близько 83 тисячі були сирійцями, тоді як кількість росіян, яким було надано німецький паспорт, зросла більш ніж у шість разів до майже 13 тисяч.

Попередній уряд Німеччини під керівництвом канцлера-соціал-демократа Олафа Шольца послабив закон країни про громадянство, намагаючись залучити більше кваліфікованих працівників та вирішити проблему постійного дефіциту робочої сили.

Згідно з чинними правилами, подання заявок можливе після п'яти років проживання, порівняно з попередніми вісьмома роками. Цей термін може бути скорочений до трьох років для тих, хто вважається добре інтегрованим.

Правляча коаліція канцлера-консерватора Фрідріха Мерца, який зайняв цю посаду минулого місяця, уже скасувала прискорений шлях до громадянства.

За даними німецького статистичного управління, минулого року на скорочену процедуру припадало 7% натуралізацій. Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт назвав це рішення способом "зменшити фактори притягання та внести більше порядку в міграційний процес".

Це також є реакцією на політичний тиск. Занепокоєння виборців щодо нелегальної міграції сприяло зростанню підтримки ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яка хоче обмежити приплив іноземців до найбільшої економіки Європи.

Після того, як "Альтернатива для Німеччини" стала головною опозиційною силою в парламенті після лютневих виборів, блок Мерца ХДС/ХСС та СДПН зазнають дедалі більшого тиску, щоб показати, що вони контролюють нелегальну міграцію.

Доповнення

Євросоюз розробляє план для безпечного повернення українців після війни, враховуючи інтереси тих, хто повертається, і тих, хто залишається в ЄС до березня 2027 року.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Християнсько-демократичний союз (Німеччина)
Соціал-демократична партія Німеччини
Bloomberg
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Німеччина
Олаф Шольц
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9