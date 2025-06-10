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Число россиян, получивших паспорт гражданина Германии, выросло в шесть раз – Bloomberg

Киев • УНН

 • 324 просмотра

В Германии более 290 тысяч человек получили гражданство, среди которых 83 тысячи сирийцев и 13 тысяч россиян, что в шесть раз больше, чем в прошлом году. Правительство ослабило закон о гражданстве для привлечения работников.

Число россиян, получивших паспорт гражданина Германии, выросло в шесть раз – Bloomberg

В Германии более 290 тысяч человек получили гражданство этой страны по сравнению с примерно 210 тысячами в 2023 году. В частности, по официальным данным, среди этих людей 83 тысячи сирийцев, а также 13 тысяч россиян, что в шесть раз больше, чем в прошлом году, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Более 290 тысяч человек получили гражданство, по сравнению с примерно 210 тысячами в 2023 году, согласно официальным данным, опубликованным во вторник. Около 83 тысячи были сирийцами, тогда как количество россиян, которым был предоставлен немецкий паспорт, выросло более чем в шесть раз до почти 13 тысяч.

Предыдущее правительство Германии под руководством канцлера-социал-демократа Олафа Шольца ослабило закон страны о гражданстве, пытаясь привлечь больше квалифицированных работников и решить проблему постоянного дефицита рабочей силы.

Согласно действующим правилам, подача заявок возможна после пяти лет проживания, по сравнению с предыдущими восемью годами. Этот срок может быть сокращен до трех лет для тех, кто считается хорошо интегрированным.

Правящая коалиция канцлера-консерватора Фридриха Мерца, который занял этот пост в прошлом месяце, уже отменила ускоренный путь к гражданству.

По данным немецкого статистического управления, в прошлом году на сокращенную процедуру приходилось 7% натурализаций. Министр внутренних дел Александер Добриндт назвал это решение способом "уменьшить факторы притяжения и внести больше порядка в миграционный процесс".

Это также является реакцией на политическое давление. Беспокойство избирателей по поводу нелегальной миграции способствовало росту поддержки ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которая хочет ограничить приток иностранцев в крупнейшую экономику Европы.

После того, как "Альтернатива для Германии" стала главной оппозиционной силой в парламенте после февральских выборов, блок Мерца ХДС/ХСС и СДПГ испытывают все большее давление, чтобы показать, что они контролируют нелегальную миграцию.

Дополнение

Евросоюз разрабатывает план для безопасного возвращения украинцев после войны, учитывая интересы тех, кто возвращается, и тех, кто остается в ЕС до марта 2027 года.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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