З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії

Кабінет міністрів ухвалив постанову, розроблену МЗС, яка визначає критерії іноземних держав, із якими може бути запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Деталі

Як заявив глава МЗС Андрій Сибіга, ключова цільова аудиторія цих нововведень - українські громади в світі.

Запровадження множинного громадянства дозволить тим етнічним українцям, які є громадянами іноземних держав, набувати українського громадянства зі збереженням їхнього іноземного громадянства. Закордонні українці всіх поколінь знають, наскільки це довгочікуваний крок. Багато з них чекали на нього роками - зазначив Сибіга.

Він наголосив, що потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України - адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок зі своєю Батьківщиною.

Отже, сьогодні ми визначили критерії держав, з якими буде можливість спрощеного набуття громадянства України, запровадження інституту множинного громадянства. Пріоритет надаватиметься тим країнам, які входять до кола найближчих і найнадійніших союзників України - додав міністр.

Критерії, які будуть враховуватися:

членство у G7;

членство в ЄС;

застосування санкцій проти рф за агресію проти України;

підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;

наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;

рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;

фінансова підтримка України;

інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

Випереджу питання - перелік конкретних іноземних держав буде визначений окремо. Постанова визначає порядок його формування та затвердження таких іноземних держав Кабінетом міністрів. Сьогодні головне те, що ми чітко врегулювали єдиний підхід і єдиний перелік критеріїв. Це державницький підхід, який правильно поєднує збереження єдності світового українства та стратегічні пріоритети національної безпеки України - наголосив глава МЗС.

Нагадаємо

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про введення інституту множинного громадянства в Україні. "За" проголосувало 243 народних обранця.