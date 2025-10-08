З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
Київ • УНН
Кабінет міністрів України ухвалив постанову, розроблену МЗС, яка визначає критерії іноземних держав для спрощеного набуття українського громадянства. Це дозволить етнічним українцям за кордоном набувати громадянство України, зберігаючи своє іноземне.
Кабінет міністрів ухвалив постанову, розроблену МЗС, яка визначає критерії іноземних держав, із якими може бути запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.
Деталі
Як заявив глава МЗС Андрій Сибіга, ключова цільова аудиторія цих нововведень - українські громади в світі.
Запровадження множинного громадянства дозволить тим етнічним українцям, які є громадянами іноземних держав, набувати українського громадянства зі збереженням їхнього іноземного громадянства. Закордонні українці всіх поколінь знають, наскільки це довгочікуваний крок. Багато з них чекали на нього роками
Він наголосив, що потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України - адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок зі своєю Батьківщиною.
Отже, сьогодні ми визначили критерії держав, з якими буде можливість спрощеного набуття громадянства України, запровадження інституту множинного громадянства. Пріоритет надаватиметься тим країнам, які входять до кола найближчих і найнадійніших союзників України
Критерії, які будуть враховуватися:
- членство у G7;
- членство в ЄС;
- застосування санкцій проти рф за агресію проти України;
- підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
- позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;
- наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;
- рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;
- фінансова підтримка України;
- інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.
Випереджу питання - перелік конкретних іноземних держав буде визначений окремо. Постанова визначає порядок його формування та затвердження таких іноземних держав Кабінетом міністрів. Сьогодні головне те, що ми чітко врегулювали єдиний підхід і єдиний перелік критеріїв. Це державницький підхід, який правильно поєднує збереження єдності світового українства та стратегічні пріоритети національної безпеки України
Нагадаємо
Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про введення інституту множинного громадянства в Україні. "За" проголосувало 243 народних обранця.