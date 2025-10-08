Кабмин утвердил критерии для упрощенного получения гражданства Украины иностранцами - Сибига

$41.320.03
48.170.10
ukenru
18:01 • 7110 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
17:48 • 11557 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
17:38 • 9484 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
13:46 • 22345 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 36317 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 31582 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 29135 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 26331 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 22201 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 20092 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
97%
749мм
Популярные новости
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto8 октября, 09:38 • 22907 просмотра
Швейцария ограничивает статус защиты украинцам из отдельных регионов8 октября, 10:56 • 11077 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto8 октября, 11:27 • 24671 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 21191 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности16:22 • 4736 просмотра
публикации
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
13:46 • 22343 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 36316 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 21242 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 31581 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto8 октября, 11:27 • 24725 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Денис Шмыгаль
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Франция
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности16:22 • 4842 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 30135 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 44491 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 47232 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 98483 просмотра
Актуальное
Financial Times
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Кабмин утвердил критерии для упрощенного получения гражданства Украины иностранцами - Сибига

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Кабинет министров Украины принял постановление, разработанное МИД, которое определяет критерии иностранных государств для упрощенного получения украинского гражданства. Это позволит этническим украинцам за рубежом получать гражданство Украины, сохраняя свое иностранное.

Кабмин утвердил критерии для упрощенного получения гражданства Украины иностранцами - Сибига

Кабинет министров принял постановление, разработанное МИД, которое определяет критерии иностранных государств, с которыми может быть введен упрощенный порядок получения гражданства Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Детали

Как заявил глава МИД Андрей Сибига, ключевая целевая аудитория этих нововведений – украинские общины в мире.

Введение множественного гражданства позволит тем этническим украинцам, которые являются гражданами иностранных государств, приобретать украинское гражданство с сохранением их иностранного гражданства. Зарубежные украинцы всех поколений знают, насколько это долгожданный шаг. Многие из них ждали его годами 

- отметил Сибига.

Он подчеркнул, что потенциально речь идет об увеличении количества граждан Украины - ведь сотни тысяч этнических украинцев и их потомков смогут восстановить правовую связь со своей Родиной.

Итак, сегодня мы определили критерии государств, с которыми будет возможность упрощенного получения гражданства Украины, введение института множественного гражданства. Приоритет будет отдаваться тем странам, которые входят в круг ближайших и самых надежных союзников Украины 

- добавил министр.

Критерии, которые будут учитываться:

  • членство в G7;
    • членство в ЕС;
      • применение санкций против рф за агрессию против Украины;
        • поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;
          • позиция при голосованиях в международных организациях;
            • наличие отношений стратегического или иного вида партнерства;
              • уровень и перспективы развития двусторонних отношений;
                • финансовая поддержка Украины;
                  • другие критерии, которые могут оказать существенное влияние на обеспечение национальных интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики.

                    Опережаю вопрос - перечень конкретных иностранных государств будет определен отдельно. Постановление определяет порядок его формирования и утверждения таких иностранных государств Кабинетом министров. Сегодня главное то, что мы четко урегулировали единый подход и единый перечень критериев. Это государственный подход, который правильно сочетает сохранение единства мирового украинства и стратегические приоритеты национальной безопасности Украины 

                    - подчеркнул глава МИД.

                    Напомним

                    Верховная Рада Украины приняла в целом закон о введении института множественного гражданства в Украине. "За" проголосовали 243 народных избранника.

                    Антонина Туманова

                    ОбществоПолитика
                    Министерство иностранных дел Украины
                    Верховная Рада
                    Европейский Союз
                    Украина