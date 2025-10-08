Кабмин утвердил критерии для упрощенного получения гражданства Украины иностранцами - Сибига

Кабинет министров принял постановление, разработанное МИД, которое определяет критерии иностранных государств, с которыми может быть введен упрощенный порядок получения гражданства Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Детали

Как заявил глава МИД Андрей Сибига, ключевая целевая аудитория этих нововведений – украинские общины в мире.

Введение множественного гражданства позволит тем этническим украинцам, которые являются гражданами иностранных государств, приобретать украинское гражданство с сохранением их иностранного гражданства. Зарубежные украинцы всех поколений знают, насколько это долгожданный шаг. Многие из них ждали его годами - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что потенциально речь идет об увеличении количества граждан Украины - ведь сотни тысяч этнических украинцев и их потомков смогут восстановить правовую связь со своей Родиной.

Итак, сегодня мы определили критерии государств, с которыми будет возможность упрощенного получения гражданства Украины, введение института множественного гражданства. Приоритет будет отдаваться тем странам, которые входят в круг ближайших и самых надежных союзников Украины - добавил министр.

Критерии, которые будут учитываться:

членство в G7;

членство в ЕС;

применение санкций против рф за агрессию против Украины;

поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;

позиция при голосованиях в международных организациях;

наличие отношений стратегического или иного вида партнерства;

уровень и перспективы развития двусторонних отношений;

финансовая поддержка Украины;

другие критерии, которые могут оказать существенное влияние на обеспечение национальных интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики.

Опережаю вопрос - перечень конкретных иностранных государств будет определен отдельно. Постановление определяет порядок его формирования и утверждения таких иностранных государств Кабинетом министров. Сегодня главное то, что мы четко урегулировали единый подход и единый перечень критериев. Это государственный подход, который правильно сочетает сохранение единства мирового украинства и стратегические приоритеты национальной безопасности Украины - подчеркнул глава МИД.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла в целом закон о введении института множественного гражданства в Украине. "За" проголосовали 243 народных избранника.