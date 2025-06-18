Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про введення інституту множинного громадянства в Україні. "За" проголосувало 243 народних обранця, повідомляє УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Як зазначив Железняк, депутати врахували всі правки.

Водночас, його колега Олексій Гончаренко пояснив, що зміниться в Україні з прийняттям законопроекту №11469.

Множинне громадянство в Україні дозволене в наступних випадках:

В разі набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

В разі набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;

В разі автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

В разі автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

В разі набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;

В разі набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Множинне громадянство: остаточного законопроєкту немає, його намагаються швидко доопрацювати