Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство
Київ • УНН
Верховна Рада України ухвалила закон про введення інституту множинного громадянства. За відповідне рішення проголосувало 243 народних депутати.
Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про введення інституту множинного громадянства в Україні. "За" проголосувало 243 народних обранця, повідомляє УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
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Як зазначив Железняк, депутати врахували всі правки.
Водночас, його колега Олексій Гончаренко пояснив, що зміниться в Україні з прийняттям законопроекту №11469.
Множинне громадянство в Україні дозволене в наступних випадках:
- В разі набуття дитиною за народженням громадянства
України та громадянства іншої держави;
- В разі набуття дитиною, яка є громадянином України,
громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;
- В разі автоматичного набуття громадянином України
іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
- В разі автоматичного набуття громадянином України,
який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;
- В разі набуття громадянства України у спрощеному
порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих,
хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;
- В разі набуття громадянином України громадянства
держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у
спрощеному порядку.
Множинне громадянство: остаточного законопроєкту немає, його намагаються швидко доопрацювати10.06.25, 14:54 • 40227 переглядiв