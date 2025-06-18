Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве
Киев • УНН
Верховная Рада Украины приняла закон о введении института множественного гражданства. За соответствующее решение проголосовало 243 народных депутата.
Верховная Рада Украины приняла в целом закон о введении института множественного гражданства в Украине. "За" проголосовали 243 народных избранника, сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Детали
Как отметил Железняк, депутаты учли все правки.
В то же время, его коллега Алексей Гончаренко пояснил, что изменится в Украине с принятием законопроекта №11469.
Множественное гражданство в Украине разрешено в следующих случаях:
- В случае приобретения ребенком по рождению гражданства
Украины и гражданства другого государства;
- В случае приобретения ребенком, являющимся гражданином Украины,
гражданства своих усыновителей-иностранцев;
- В случае автоматического приобретения гражданином Украины
другого гражданства вследствие брака с иностранцем;
- В случае автоматического приобретения гражданином Украины,
достигшим совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;
- В случае приобретения гражданства Украины в упрощенном
порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, входящих в перечень тех,
кто может получить гражданство в упрощенном порядке;
- В случае приобретения гражданином Украины гражданства
государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в
упрощенном порядке.
Множественное гражданство: окончательного законопроекта нет, его пытаются быстро доработать10.06.25, 14:54 • 40226 просмотров