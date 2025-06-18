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Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве
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Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве
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Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Верховная Рада Украины приняла закон о введении института множественного гражданства. За соответствующее решение проголосовало 243 народных депутата.

Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве

Верховная Рада Украины приняла в целом закон о введении института множественного гражданства в Украине. "За" проголосовали 243 народных избранника, сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Детали

Как отметил Железняк, депутаты учли все правки.

В то же время, его коллега Алексей Гончаренко пояснил, что изменится в Украине с принятием законопроекта №11469.

Множественное гражданство в Украине разрешено в следующих случаях:

  • В случае приобретения ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;
    • В случае приобретения ребенком, являющимся гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;
      • В случае автоматического приобретения гражданином Украины другого гражданства вследствие брака с иностранцем;
        • В случае автоматического приобретения гражданином Украины, достигшим совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;
          • В случае приобретения гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, входящих в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;
            • В случае приобретения гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

              Множественное гражданство: окончательного законопроекта нет, его пытаются быстро доработать10.06.25, 14:54 • 40226 просмотров

              Евгений Устименко

              Евгений Устименко

              Обществополитика
              Верховная Рада
              Ярослав Железняк
              Украина
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