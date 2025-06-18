Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве

Верховная Рада Украины приняла в целом закон о введении института множественного гражданства в Украине. "За" проголосовали 243 народных избранника, сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Как отметил Железняк, депутаты учли все правки.

В то же время, его коллега Алексей Гончаренко пояснил, что изменится в Украине с принятием законопроекта №11469.

Множественное гражданство в Украине разрешено в следующих случаях:

В случае приобретения ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;

В случае приобретения ребенком, являющимся гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;

В случае автоматического приобретения гражданином Украины другого гражданства вследствие брака с иностранцем;

В случае автоматического приобретения гражданином Украины, достигшим совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

В случае приобретения гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, входящих в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;

В случае приобретения гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

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