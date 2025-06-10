Множественное гражданство: окончательного законопроекта нет, его пытаются быстро доработать

Законопроект о множественном гражданстве должны были рассмотреть во втором чтении еще на прошлой неделе. Он не попал в сессионный зал парламента из-за того, что окончательная версия еще не готова. Сейчас его дорабатывают, в частности, идет согласование определенных норм. Об этом журналисту УНН сообщили источники в парламенте.

Рассмотрение во втором чтении законопроекта №11469 включено в повестку дня, и мы должны были рассматривать его еще на прошлой неделе, но он в сессионный зал в итоге не вышел. Не попал, в принципе, по понятным причинам - окончательная версия законопроекта еще не готова. Сейчас его дорабатывают, в частности, сейчас идет согласование определенных норм. То есть, у нас пока нет окончательного законопроекта - сообщил собеседник УНН.

Источник в ВР отметил, что надеется, что законопроект успеют доработать до 17-18 июня.

"Надеюсь, что его успеют доработать, поскольку теперь он должен выйти на следующую сессионную неделю, ориентировочно 17-18 июня", - добавил источник.

Основные положения законопроекта Nº11469 о множественном гражданстве

Основные положения законопроекта для граждан Украины:

легализация в случае уже имеющегося иностранного гражданства, кроме гражданства страны-агрессора;

официальное право получения иностранного гражданства, не отказываясь от своего, если страна войдет в перечень определенных Кабинетом министров Украины.

Для граждан других стран:

право приобретения гражданства Украины по этническому происхождению, по сокращенной процедуре;

право приобретения гражданства Украины иностранцами по новой процедуре;

право получить украинское гражданство не отказываясь от «своего», кроме гражданства страны-агрессора;

право приобретения по упрощенной процедуре в случае прохождения военной службы в Украине;

приобретение возможно, если человека преследуют в его стране по политическим мотивам.

Лицо, имеющее другой паспорт, но являющееся гражданином Украины, на территории Украины признается только гражданином Украины.

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Мифы вокруг законопроекта

Вице-премьер-министр Украины - министр национального единства Алексей Чернышев развеял мифы вокруг законопроекта о множественном гражданстве:

миф - множественное гражданство - это угроза нацбезопасности. На самом деле закон предусматривает механизмы контроля и утраты гражданства в случае нарушений. Безопасность учтена;

миф - иностранцы получат украинское гражданство без знания языка. На самом деле закон не отменяет требований к знанию украинского языка, истории и Конституции - эти условия сохранены;

миф - любой из иностранцев сможет легко получить гражданство. На самом деле законопроект не открывает двери для всех - перечень стран будет введен с учетом безопасности и интересов Украины;

миф - закон открывает путь к двойному гражданству с россией. На самом деле закон запрещает множественное гражданство с государством-агрессором. Гражданство рф - основание для утраты украинского, кроме случаев принуждения или автоматического предоставления;

миф - наличие нескольких паспортов, без контроля, приведет к проблемам. На самом деле множественное гражданство разрешено только по четко установленным правилам: перечень стран, официальная процедура приобретения;

миф - это позволит чиновникам иметь двойное гражданство. На самом деле для госслужащих и судей множественное гражданство запрещено законодательством и в дальнейшем. Закон этого не меняет;

миф - множественное гражданство позволяет иностранцам беспрепятственно скупать украинскую землю. На самом деле законопроект не меняет действующего земельного законодательства.

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Дополнение

Верховная Рада уже приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение института множественного гражданства в Украине.

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) приветствовал его принятие в первом чтении. Впрочем, в ВКУ сказали, что в документ необходимо внести правки, в частности, должны быть прописаны требования к гражданству, а также установлен ограниченный список признанных стран.