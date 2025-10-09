Германия отменяет ускоренное получение гражданства для иностранцев

Нижняя палата парламента Германии - Бундестаг - приняла решение отменить упрощенную процедуру получения гражданства для иностранцев. Отныне, чтобы получить немецкий паспорт при условии высокого уровня интеграции, нужно прожить в стране не менее пяти лет вместо трех. Об этом информирует издание Zeit, передает УНН.

Детали

В среду 450 депутатов Бундестага проголосовали за отмену так называемой "турбо-натурализации" - процедуры, позволявшей отдельным иностранцам получить немецкое гражданство уже после трех лет проживания в стране.

Отныне даже для лиц с выдающимися интеграционными достижениями этот срок увеличен до пяти лет.

Решение приняло действующее правительство, сформированное консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией, которое договорилось отменить упрощенную процедуру, введенную чуть более года назад.

Немецкий паспорт должен быть доступен как признание успешной интеграции, а не как стимул для нелегальной миграции - заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт во время заключительных дебатов в Бундестаге.

В то же время, как сообщало в июне агентство DPA, "турбо-натурализация" применялась лишь в нескольких сотнях случаев по всей Германии.

Напомним

В Германии более 290 тысяч человек получили гражданство, среди которых 83 тысячи сирийцев и 13 тысяч россиян, что в шесть раз больше, чем в прошлом году. Правительство ослабило закон о гражданстве для привлечения работников.

