Германия отменяет ускоренное получение гражданства для иностранцев
Киев • УНН
Бундестаг Германии отменил упрощенную процедуру получения гражданства. Теперь для немецкого паспорта нужно прожить в стране пять лет вместо трех.
Нижняя палата парламента Германии - Бундестаг - приняла решение отменить упрощенную процедуру получения гражданства для иностранцев. Отныне, чтобы получить немецкий паспорт при условии высокого уровня интеграции, нужно прожить в стране не менее пяти лет вместо трех. Об этом информирует издание Zeit, передает УНН.
Детали
В среду 450 депутатов Бундестага проголосовали за отмену так называемой "турбо-натурализации" - процедуры, позволявшей отдельным иностранцам получить немецкое гражданство уже после трех лет проживания в стране.
Отныне даже для лиц с выдающимися интеграционными достижениями этот срок увеличен до пяти лет.
Решение приняло действующее правительство, сформированное консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией, которое договорилось отменить упрощенную процедуру, введенную чуть более года назад.
Немецкий паспорт должен быть доступен как признание успешной интеграции, а не как стимул для нелегальной миграции
В то же время, как сообщало в июне агентство DPA, "турбо-натурализация" применялась лишь в нескольких сотнях случаев по всей Германии.
Напомним
В Германии более 290 тысяч человек получили гражданство, среди которых 83 тысячи сирийцев и 13 тысяч россиян, что в шесть раз больше, чем в прошлом году. Правительство ослабило закон о гражданстве для привлечения работников.
