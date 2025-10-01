Украина привлекла 170 миллионов евро на жилищные программы от Банка развития Совета Европы: куда пойдут средства

Еще 170 млн евро Украина сегодня получила на жилищные программы от Банка развития Совета Европы. Соглашение о привлечении этого займа подписали в Риме во время URC-2025. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

По словам Свириденко, €70 млн пойдут на проект HOME: компенсация за разрушенное жилье. Это еще 1500 жилищных сертификатов єВідновлення и возможность для 4 тысяч семей приобрести новые дома вместо уничтоженных. Приоритет имеют Защитники и Защитницы, люди с инвалидностью и многодетные семьи. Благодаря проекту более 7600 украинцев уже получили новое жилье, а всего жилищные сертификаты получили — 24,3 тысячи украинских семей.

€100 млн направлены на поддержку внутренне перемещенных лиц: это помощь на проживание, жилье, образование детей, интеграцию в общины.

Жилищный сектор остается одной из наиболее пострадавших сфер. В общей сложности более 135 тысяч семей воспользовались программой єВідновлення и получили компенсации для ремонта поврежденного жилья, или покупки или строительства нового вместо разрушенного. Я благодарна нашим европейским партнерам за эту помощь. Совместными усилиями мы создаем условия, чтобы украинские семьи могли восстанавливать свою жизнь в Украине - резюмировала премьер-министр.

