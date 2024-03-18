Более 1300 жилищных сертификатов обменяно на новое жилье по программе "еВідновлення"

Более 1300 жилищных сертификатов обменяно на новые дома в рамках программы "еВідновлення" Об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, передает УНН.

Детали

В рамках программы "еВідновлення" граждане Украины могут выбирать свой жилищный вариант и место жительства. Также активно выплачиваются компенсации за поврежденное жилье, принимаются заявления на восстановление разрушенных домов и разрабатывается алгоритм компенсаций за уничтоженное жилье на временно оккупированных территориях. Кроме того, создаются технические возможности для выплат тем, кто самостоятельно отремонтировал свое жилье.

Активно продолжается программа, касающаяся компенсаций за поврежденное жилье. Она была расширена и сейчас за повреждение частного дома можно получить до 500 тыс. грн, а за поврежденную квартиру - 350 тыс. Сейчас согласовано почти 47 тыс. заявлений на такую компенсацию, это более чем 4,9 млрд грн. Все деньги обязательно поступят на целевые счета людей. По статистике, большая часть этих средств тратится на строительные материалы, а сами строительные работы оплачиваются меньше - заявила Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она также отметила активизацию получения жилищных сертификатов за разрушенное жилье.

Уже подано более 11 тыс. заявлений и сформировано более 4,3 тыс. жилищных сертификатов, из них 1310 обменяны на новые дома. При этом чаще всего сертификаты обменивают на жилье в Киевской области, на втором месте - Киев, а третье место делят Харьковская и Николаевская области - подчеркнула Елена Шуляк.

Парламентарий также отметила, что вскоре будет возможность совместить две государственные программы - "еВідновлення" и "еОселя", чтобы украинцы могли воспользоваться своим жилищным сертификатом по ипотечной программе.

Добавим

В процессе разработки находится методика определения компенсаций за уничтоженное жилье на временно оккупированных территориях.

еВосстановление: на ремонт поврежденного жилья уже выплатили 4 млрд гривен