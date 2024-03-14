еВосстановление: на ремонт поврежденного жилья уже выплатили 4 млрд гривен

Более 43 тысяч украинцев получили средства на ремонт поврежденных в результате российской войны домов в рамках программы еВідновлення. В общем выплачено 4 млрд гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минвосстановления.

Детали

Всего, как сообщается, за компенсацией для ремонта жилья обратились чуть более 78,5 тысяч человек. Больше всего заявлений - из Харьковской, Киевской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.

Государственную компенсацию за полностью уничтоженное жилье - жилищные сертификаты - получили уже 4250 украинцев, а 1260 из них - уже приобрели новое жилье.

Средняя сумма одного жилищного сертификата - 1.8 млн

За помощью больше всего обращались украинцы из Харьковской, Киевской, Николаевской, Черниговской и Донецкой областей.

Напомним

В конце февраля сообщалось, что более 800 украинских семей уже приобрели новые дома на замену утраченных из-за агрессии России по жилищным сертификатам.

Также УНН писал о первом частном доме, который смогла приобрести себе семейная пара из Киева благодаря программе "еОселя".