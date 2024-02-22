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Понад 800 українських родин придбали нове житло по житловим сертифікатам єВідновлення й єОселя

Київ • УНН

 • 35831 перегляди

Понад 800 українських родин придбали нове житло за допомогою житлових сертифікатів замість втраченого внаслідок російської агресії.

Понад 800 українських родин придбали нове житло по житловим сертифікатам єВідновлення й єОселя

Понад 800 українських родин вже придбали нові оселі на заміну втрачених через агресію росії по житловим сертифікатам. Про це розповіли у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.

Постійно працюємо над удосконаленням та розширенням програми термінових та капітальних ремонтів єВіновлення, а також щодо компенсацій за знищене житло. Понад 800 українських родин вже придбали нові оселі на заміну втрачених через агресію росії саме завдяки житловим сертифікатам. Вітаю рішення парламентарів! 

   – прокоментував віцепремʼєр з відновлення України Олександр Кубраков.

Деталі

За даними Мінвідновлення левова частка угод, а саме 92%, стосуються придбання житла на вторинному ринку. Українці розглядають як  квартири, так і приватні будинки.

Загалом загальна сума використаних сертифікатів – 1,8 млрд гривень. Сукупно ж, станом на цей день сформовано 3368 житлових сертифікатів на суму в 6 млрд гривень.

У відомстві зазначили, що сертифікат єВідновлення можна використати у державній пільговій іпотеці. Відповідне рішення вже ухвалено парламентом. Зокрема, у другому читанні депутати Верховної Ради підтримали розширення можливостей житлових сертифікатів – державної програми компенсацій за знищене житло.

У Міністерстві додали, що житловий сертифікат єВідновлення можна застосувати для придбання житла у поєднанні з державною програмою пільгової іпотеки єОселя.

Це означає, що за законом, при купівлі житла частину суми угоди можна покрити сертифікатом єВідновлення, а на решту взяти кредит за державною програмою єОселя. Для остаточної імплементації вже розробляються відповідні механізми взаємодії. 

– анонсували у Мін відновлення.

У 2024 році Україна та МВФ зосередяться на проєктах економічної підтримки - Курбаков03.10.23, 10:49 • 602108 переглядiв

Нагадаємо

На початку лютого повідомлялось, що за програмою єВідновлення 500 родин обміняли житлові сертифікати на нові домівки.

А сімейна пара з Києва змогла придбати собі приватний будинок в Ужгороді завдяки програмі "єОселя"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду заявляв на початку року, що люди, чиє житло було пошкоджено внаслідок агресії рф, подали вже понад 67 тисяч заявок на програму єВідновлення та отримали виплат на 3,2 млрд грн.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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