Люди, чиє майно було пошкоджено, вже отримали по програмі єВідновлення 3,2 млрд грн – Шмигаль
Київ • УНН
В рамках програми "еВідновлення" подано понад 67 тисяч заявок на відшкодування майнової шкоди, заподіяної внаслідок російської агресії, а загальна сума виплат становить 3,2 млрд грн.
Люди, чиє житло було пошкоджено внаслідок агресії рф, подали вже понад 67 тисяч заявок на програму єВідновлення та отримали виплат на 3,2 млрд грн. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Цього року ми продовжуємо успішну реалізацію програми єВідновлення. Понад 35 тис. українських родин, чиє майно було пошкоджено, отримали від держави виплати на 3,2 млрд грн. Загалом за цим компонентом програми маємо понад 67 тис. заявок. Найбільше – з Харківщини, Київщини та Миколаївщини
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Шмигаль також повідомив, що зареєстровано 8,4 тисяч заявок щодо знищеного майна.
Також згенеровано понад 2 тис. житлових сертифікатів на майже 3,7 млрд гривень та понад 540 сертифікатів вже заброньовано.
Окрім того, прем'єр-міністр зазначив, що сьогодні уряд прийме постанову, яка вдосконалює механізм реалізації програми єВідновлення.
Головна мета — усунути незручності та розбіжності, аби максимально спростити шлях від подачі заявки до отримання компенсації, купівлі чи будівництва житла
Відновлення України за допомогою заморожених російських активів - один із пріоритетів Естонії - голова МЗС країни 11.01.24, 15:32 • 23821 перегляд