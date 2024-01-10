Українці забронювали 500 сертифікатів єВідновлення на нове житло

Українці вже забронювали кошти на 500 житлових сертифікатів, отриманих як компенсація за зруйноване російськими окупантами житло, в межах програми "єВідновлення". Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, пише УНН.

Кошти на 500 житлових сертифікатів заброньовано. Уже найближчим часом ці українці зможуть витратити їх на нову оселю. Житлові сертифікати надають компенсацію на придбання нової квартири чи будинку, якщо майно було повністю зруйноване, - йдеться у повідомленні.

Деталі

У міністерстві нагадали, для того, щоб отримати житловий сертифікат необхідно: подати заяву в "Дії" про зруйноване майно; зачекати, поки комісія органу місцевого самоврядування визначить суму компенсації та отримати житловий сертифікат у застосунку.

Після того, необхідно обрати нове житло та забронювати кошти в "Дії". Протягом 5 робочих днів у застосунку надійде підтвердження. Далі – припинення права власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю.

Доповнення

Загалом українці вже подали понад 8 тисяч заяв про зруйноване майно у "Дії". З них понад 2 тисячі людей вже мають згенеровані сертифікати на понад 3,6 млрд грн. Заброньовано вже понад 1,1 млрд грн.

Нагадаємо

Перша українська родина, чиє житло було зруйноване внаслідок російської агресії, придбала собі будинок у рамках програми "єВідновлення".