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Перша родина придбала собі будинок за допомогою житлового сертифікату - Кубраков

Перша родина придбала собі будинок за допомогою житлового сертифікату - Кубраков

Київ • УНН

 • 25313 перегляди

Перша українська сім'я купує новий будинок за житловим сертифікатом "е-Відновлення" після того, як їхній будинок було зруйновано під час війни. Віцепрем'єр-міністр Кубраков підтвердив видачу 1826 сертифікатів.

Перша українська родина, чиє житло було зруйноване внаслідок російської агресії, придбала собі будинок у рамках програми "єВідновлення". Про це повідомив у середу віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, пише УНН.

Перша реалізація житлового сертифікату відбулась. Родина з Гостомеля обрала будинок у Бучі на Київщині і впродовж найближчого місяця планує переїзд у нове житло

- написав Кубраков у Facebook.

Деталі

Він зазначив, що зі стартом програми компенсацій за знищене житло жінка з родини  прийняла рішення повернутися в Україну з евакуації.

Загалом для виплати компенсацій за повністю знищене житло сформовано 1826 житлових сертифікатів. З них уже понад 400 родин забронювали кошти для купівлі нового житла. Це означає, що вони визначились з новою нерухомістю і готові укладати угоди купівлі-продажу, вказав віцепрем’єр-міністр.

Як повідомив Кубраков, паралельно триває виплата державної грошової допомоги на ремонти – єВідновлення.

Станом на сьогодні:

– Термінові ремонти: виплачено кошти для 32 тисяч родин на загальну суму 2,4 мільярда гривень

– Капітальні ремонти: виплачено кошти для 3 тисяч родин на загальну суму 900 мільйонів гривень.

Доповнення

Для того, щоб отримати сертифікат потрібно подати заяву через застосунок Дія. Після цього комісія органів місцевого самоврядування опрацює заяву, розрахує суму компенсації та сформує сертифікат. Сповіщення про нього прийде в Дію.

За сертифікат можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість. Зробити це можна через нотаріусів. Їхній перелік та більше інформації про програму житлових сертифікатів можна дізнатись на сайті.

Нагадаємо

В Україні з 27 грудня розпочали виплату компенсацій тим українцям, чиє житло зруйнували росіяни. Станом на 27 грудня було схвалено понад 1500 заявок.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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