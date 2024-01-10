Украинцы забронировали 500 сертификатов еВідновлення на новое жилье
500 украинцев зарезервировали сертификаты еВідновлення на новое жилье в качестве компенсации за разрушенное российскими оккупантами имущество.
НАПК внесло американскую сеть фастфудов в перечень международных спонсоров войны
НАПК включило Subway в список спонсоров войны за продолжение деятельности и уплату налогов в России.
За первую неделю 2024 года "Армия дронов" поразила 19 танков, 40 ББМ и 29 пушек – Федоров
Министерство цифровой трансформации вместе с Генеральным штабом укомплектовали уже 43 ударные роты БпЛА.
Пострадавшим от подтопления из-за подрыва рф Каховской ГЭС выплатили более 200 млн гривен
Более 200 миллионов гривен было выделено в качестве финансовой помощи пострадавшим от подтопления в результате российского подрыва Каховской ГЭС.
ЕС пообещал предоставить Украине финансирование не позднее марта - СМИ
Поскольку Венгрия блокирует пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, лидеры ЕС готовят запасные варианты.
Аниматоры, вкусности и подарки: "МХП-Громаді" поддержал рождественский экспресс для детей военных и ветеранов
30% мест бесплатно обеспечили детям военных из громад, на территориях которых Фонд осуществляет свою деятельность.
Помогали пересечь границу, минуя пограничников: ГБР направило в суд обвинение в отношении преступников, которые переправляли мужчин в Словакию
ГБР направило в суд обвинение группе лиц в незаконной переправке лиц призывного возраста в Словакию; суд рассмотрит дело с возможным 9-летним сроком заключения.
Давления от партнеров пока нет, сигналов не слышал - Президент об угрозе замораживания войны
Зеленский сообщает об отсутствии давления со стороны союзников относительно прекращения обороны Украины; дискуссии о замораживании конфликта не возникали.
Очень не хватает современных систем ПП0 - Зеленский
Украине не хватает современных систем противовоздушной обороны, необходимых для отражения атак, и она стремится к совместному производству с союзниками, заявил президент Зеленский.
Рейтинг самых влиятельных паспортов мира: Украина потеряла две позиции
Сейчас украинский паспорт занимает 32 место в международном рейтинге самых влиятельных паспортов мира и делит это место с Гренадой и Сент-Люсией.