Украинцы забронировали 500 сертификатов еВідновлення на новое жилье

Украинцы уже забронировали средства на 500 жилищных сертификатов, полученных в качестве компенсации за разрушенное российскими оккупантами жилье, в рамках программы "еВідновлення". Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, пишет УНН.

Средства на 500 жилищных сертификатов забронированы. Уже в ближайшее время эти украинцы смогут потратить их на новый дом. Жилищные сертификаты предоставляют компенсацию на приобретение новой квартиры или дома, если имущество было полностью разрушено, - говорится в сообщении.

Детали

В министерстве напомнили, для того, чтобы получить жилищный сертификат необходимо: подать заявление в "Дії" о разрушенном имуществе; подождать, пока комиссия органа местного самоуправления определит сумму компенсации и получить жилищный сертификат в приложении.

После того, необходимо выбрать новое жилье и забронировать средства в "Дії". В течение 5 рабочих дней в приложении поступит подтверждение. Далее - прекращение права собственности на уничтоженное жилье и оформление сделки купли-продажи. В течение 5 дней средства поступят продавцу.

Дополнение

В целом украинцы уже подали более 8 тысяч заявлений о разрушенном имуществе в "Дії". Из них более 2 тысяч человек уже имеют сгенерированные сертификаты на более 3,6 млрд грн. Забронировано уже более 1,1 млрд грн.

Напомним

Первая украинская семья, чье жилье было разрушено в результате российской агрессии, приобрела себе дом в рамках программы "еВідновлення".