Відновлення України за допомогою заморожених російських активів - один із пріоритетів Естонії - голова МЗС країни

Одним із пріоритетів Естонії є відновлення України за допомогою заморожених активів рф та підтримка Києва на шляху до НАТО та ЄС. Про це заявив міністри закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час зустрічі з головою МЗС України Дмитро Кулебою, пише УНН.

Я не можу не підкреслити, що Естонія буде твердо стояти на боці України! Я сказав своєму колезі Дмитру Кулебі, що одним із наших пріоритетів є відновлення України за допомогою заморожених російських активів та підтримка України на шляху до НАТО та ЄС