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Відновлення України за допомогою заморожених російських активів - один із пріоритетів Естонії - голова МЗС країни

Відновлення України за допомогою заморожених російських активів - один із пріоритетів Естонії - голова МЗС країни

Київ • УНН

 • 23821 перегляди

Естонія надає пріоритет відновленню України з використанням заморожених російських активів і підтримує шлях України до членства в НАТО та ЄС.

Одним із пріоритетів Естонії є відновлення України за допомогою заморожених активів рф та підтримка Києва на шляху до НАТО та ЄС. Про це заявив міністри закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час зустрічі з головою МЗС України Дмитро Кулебою, пише УНН.

Я не можу не підкреслити, що Естонія буде твердо стояти на боці України! Я сказав своєму колезі Дмитру Кулебі, що одним із наших пріоритетів є відновлення України за допомогою заморожених російських активів та підтримка України на шляху до НАТО та ЄС

- написав Цахкна у соцмережі X.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Естонія надала Україні вже 17 пакетів оборонної підтримки, подякувавши Таллінну за таку підтримку. 

Президент Естонії Алар Каріс виступає проти обмежень на використання Україною західної зброї проти росії, виступаючи за необмежену підтримку.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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