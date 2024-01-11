Відновлення України за допомогою заморожених російських активів - один із пріоритетів Естонії - голова МЗС країни
Київ • УНН
Естонія надає пріоритет відновленню України з використанням заморожених російських активів і підтримує шлях України до членства в НАТО та ЄС.
Одним із пріоритетів Естонії є відновлення України за допомогою заморожених активів рф та підтримка Києва на шляху до НАТО та ЄС. Про це заявив міністри закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час зустрічі з головою МЗС України Дмитро Кулебою, пише УНН.
Я не можу не підкреслити, що Естонія буде твердо стояти на боці України! Я сказав своєму колезі Дмитру Кулебі, що одним із наших пріоритетів є відновлення України за допомогою заморожених російських активів та підтримка України на шляху до НАТО та ЄС
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