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Естонія надала Україні вже 17 пакетів оборонної підтримки - Зеленський

Естонія надала Україні вже 17 пакетів оборонної підтримки - Зеленський

Київ • УНН

 • 21007 перегляди

Зеленський дякує Естонії за 17 оборонних пакетів і цінує їхнє лідерство та зобов'язання допомагати Україні до 2027 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Естонія надала Україні вже 17 пакетів оборонної підтримки, подякувавши Таллінну за таку підтримку. Про це Глава держави сказав під час спільної пресконфереції з президентом Естонії Аларом Карісом у четвер, передає кореспондент УНН.

Україна дуже цінує, що Естонія нас підтримує, багато в чому проявляє своє лідерство. Естонія надала нашій державі, нашим воїнам вже 17 пакетів оборонної підтримки. Ви проявили своє лідерство, запропонувавши усій Європі взаємодію в забезпеченні нашої артилерії

- сказав Зеленський.

Він додав, що Україна цінує те, що Естонія визначила чотирирічний обсяг допомоги для України.

"Абсолютно принциповою є естонська позиція щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України. Я дякую за сильну та відчутну підтримку щодо відкриття переговорів про вступ України в ЄС, а також щодо нашої подальшої взаємодії в НАТО", - наголосив Президент.

Нагадаємо

Внесок Естонії в допомогу Україні від початку повномасштабної війни і до 2027 року буде становити 1,2 млрд євро. Також уряд Естонії буде надавати Україні 0,25% оборонного бюджету до 2027 року.

Павло Башинський

Павло Башинський

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