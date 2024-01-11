Естонія надала Україні вже 17 пакетів оборонної підтримки - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Естонія надала Україні вже 17 пакетів оборонної підтримки, подякувавши Таллінну за таку підтримку. Про це Глава держави сказав під час спільної пресконфереції з президентом Естонії Аларом Карісом у четвер, передає кореспондент УНН.

Україна дуже цінує, що Естонія нас підтримує, багато в чому проявляє своє лідерство. Естонія надала нашій державі, нашим воїнам вже 17 пакетів оборонної підтримки. Ви проявили своє лідерство, запропонувавши усій Європі взаємодію в забезпеченні нашої артилерії - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна цінує те, що Естонія визначила чотирирічний обсяг допомоги для України.

"Абсолютно принциповою є естонська позиція щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України. Я дякую за сильну та відчутну підтримку щодо відкриття переговорів про вступ України в ЄС, а також щодо нашої подальшої взаємодії в НАТО", - наголосив Президент.

Нагадаємо

Внесок Естонії в допомогу Україні від початку повномасштабної війни і до 2027 року буде становити 1,2 млрд євро. Також уряд Естонії буде надавати Україні 0,25% оборонного бюджету до 2027 року.