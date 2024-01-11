Эстония предоставила Украине уже 17 пакетов оборонной поддержки - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский благодарит Эстонию за 17 оборонных пакетов и ценит их лидерство и обязательства помогать Украине до 2027 года.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Эстония предоставила Украине уже 17 пакетов оборонной поддержки, поблагодарив Таллинн за такую поддержку. Об этом Глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в четверг, передает корреспондент УНН.
Украина очень ценит, что Эстония нас поддерживает, во многом проявляет свое лидерство. Эстония предоставила нашему государству, нашим воинам уже 17 пакетов оборонной поддержки. Вы проявили свое лидерство, предложив всей Европе взаимодействие в обеспечении нашей артиллерии
Он добавил, что Украина ценит то, что Эстония определила четырехлетний объем помощи для Украины.
"Абсолютно принципиальной является эстонская позиция относительно европейской и евроатлантической интеграции Украины. Я благодарю за сильную и ощутимую поддержку по открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также по нашему дальнейшему взаимодействию в НАТО", - подчеркнул Президент.
Напомним,
Вклад Эстонии в помощь Украине от начала полномасштабной войны и до 2027 года будет составлять 1,2 млрд евро. Также правительство Эстонии будет предоставлять Украине 0,25% оборонного бюджета до 2027 года.
Эстония предоставила Украине уже 17 пакетов оборонной поддержки - Зеленский
Зеленский благодарит Эстонию за 17 оборонных пакетов и ценит их лидерство и обязательства помогать Украине до 2027 года.
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