Восстановление Украины с помощью замороженных российских активов - один из приоритетов Эстонии - глава МИД страны

Одним из приоритетов Эстонии является восстановление Украины с помощью замороженных активов рф и поддержка Киева на пути в НАТО и ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, пишет УНН.

Я не могу не подчеркнуть, что Эстония будет твердо стоять на стороне Украины! Я сказал своему коллеге Дмитрию Кулебе, что одним из наших приоритетов является восстановление Украины с помощью замороженных российских активов и поддержка Украины на пути в НАТО и ЕС - написал Цахкна в соцсети X.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Эстония предоставила Украине уже 17 пакетов оборонной поддержки, поблагодарив Таллинн за такую поддержку.

Президент Эстонии Алар Карис выступает против ограничений на использование Украиной западного оружия против России, выступая за неограниченную поддержку.