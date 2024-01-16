Люди, чье имущество было повреждено, уже получили по программе еВідновлення 3,2 млрд грн - Шмыгаль

Люди, чье жилье было повреждено в результате агрессии рф, подали уже более 67 тысяч заявок на программу еВідновлення и получили выплат на 3,2 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

В этом году мы продолжаем успешную реализацию программы еВідновлення. Более 35 тыс. украинских семей, чье имущество было повреждено, получили от государства выплаты на 3,2 млрд грн. Всего по этому компоненту программы имеем более 67 тыс. заявок. Больше всего - из Харьковской, Киевской и Николаевской областей - сказал Денис Шмыгаль.

Детали

Шмыгаль также сообщил, что зарегистрировано 8,4 тысяч заявок по уничтоженному имуществу.

Также сгенерировано более 2 тыс. жилищных сертификатов на почти 3,7 млрд гривен и более 540 сертификатов уже забронировано.

Кроме того, премьер-министр отметил, что сегодня правительство примет постановление, которое совершенствует механизм реализации программы еВідновлення.

Главная цель - устранить неудобства и разногласия, чтобы максимально упростить путь от подачи заявки до получения компенсации, покупки или строительства жилья - сказал он.

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