У 2024 році Україна та МВФ зосередяться на проєктах економічної підтримки - Курбаков

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«Перший візит керівництва Міжнародного валютного фонду в Україну під час повномасштабного російського вторгнення. Ми обговорили перші результати відновлення та потреби на наступний рік. У 2024 році ми зосередимося на проєктах економічної підтримки. Це означає створення можливостей для експорту, відновлення критичної та соціальної інфраструктури для надання послуг населенню та бізнесу, забезпечення безпеки, житла та робочих місць», - повідомив міністр.

Він зазначив, що Україна високо цінує вже надану допомогу від МВФ для забезпечення стабільності країни та готовність до подальшої фінансової підтримки у довгостроковому відновленні.

Також Курбаков запевнив, що Україна продовжує впроваджувати реформи, необхідні для забезпечення «сприятливого інвестиційного клімату, верховенства права, прозорості та підзвітності, а також для розбудови сильних інституцій».

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