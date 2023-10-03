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У 2024 році Україна та МВФ зосередяться на проєктах економічної підтримки - Курбаков

У 2024 році Україна та МВФ зосередяться на проєктах економічної підтримки - Курбаков

Київ • УНН

 • 602105 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Міністр інфраструктури Олександр Курбаков зустрівся з представниками місії МВФ, які розпочали роботу в України для перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Обговорили перші результати відбудови України та потреби на наступний рік. Про це повідомив міністр інфраструктури у соцмережі X, пише УНН.

Цитата

«Перший візит керівництва Міжнародного валютного фонду в Україну під час повномасштабного російського вторгнення. Ми обговорили перші результати відновлення та потреби на наступний рік. У 2024 році ми зосередимося на проєктах економічної підтримки. Це означає створення можливостей для експорту, відновлення критичної та соціальної інфраструктури для надання послуг населенню та бізнесу, забезпечення безпеки, житла та робочих місць», - повідомив міністр.

Він зазначив, що Україна високо цінує вже надану допомогу від МВФ для забезпечення стабільності країни та готовність до подальшої фінансової підтримки у довгостроковому відновленні.

Також Курбаков запевнив, що Україна продовжує впроваджувати реформи, необхідні для забезпечення «сприятливого інвестиційного клімату, верховенства права, прозорості та підзвітності, а також для розбудови сильних інституцій».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем’єр з представниками МВФ обговорив реалізацію програми фінансування на 15,6 млрд доларів

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