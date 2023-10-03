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В 2024 году Украина и МВФ сосредоточатся на проектах экономической поддержки - Курбаков

Киев • УНН

 • 602102 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Министр инфраструктуры Александр Курбаков встретился с представителями миссии МВФ, которые начали работу в Украине для пересмотра программы расширенного финансирования (EFF). Обсудили первые результаты восстановления Украины и потребности на следующий год. Об этом сообщил министр инфраструктуры в соцсети X, пишет УНН.

Цитата

«Первый визит руководства Международного валютного фонда в Украину во время полномасштабного российского вторжения. Мы обсудили первые результаты восстановления и потребности на следующий год. В 2024 году мы сосредоточимся на проектах экономической поддержки. Это означает создание возможностей для экспорта, восстановление критической и социальной инфраструктуры для предоставления услуг населению и бизнесу, обеспечение безопасности, жилья и рабочих мест», - сообщил министр.

Он отметил, что Украина высоко ценит уже оказанную помощь от МВФ для обеспечения стабильности страны и готовность к дальнейшей финансовой поддержке в долгосрочном восстановлении.

Также Курбаков заверил, что Украина продолжает внедрять реформы, необходимые для обеспечения «благоприятного инвестиционного климата, верховенства права, прозрачности и подотчетности, а также для развития сильных институтов».

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