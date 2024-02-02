500 родин вже купили нові домівки за житлові сертифікати по програмі єВідновлення
Київ • УНН
За програмою єВідновлення уже 500 родин обміняли житлові сертифікати на нові домівки.
500 сімей скористалися житловими сертифікатами єВідновлення в рамках програми відбудови після зруйнування помешкань росією. Про це повідомляє Дія, передає УНН.
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Як зазначається, українці реалізували житлові сертифікати на загальну суму 2,2 мільйона гривень. Ці кошти дозволили 3/4 отримувачів купити квартири, а чверть – будинки.
Власники сертифікатів обрали для себе житло у Київській, Харківській, Чернігівській та Миколаївській областях.
Наразі понад 9 тисяч громадян вже подали заяви про отримання компенсації за зруйноване майно, а більше ніж 2,5 тисячі осіб отримали житлові сертифікати на суму понад 4,5 млрд гривень.
Люди, чиє майно було пошкоджено, вже отримали по програмі єВідновлення 3,2 млрд грн – Шмигаль16.01.24, 14:54 • 24129 переглядiв