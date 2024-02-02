500 семей уже купили новые дома за жилищные сертификаты по программе еВідновлення

500 семей воспользовались жилищными сертификатами еВідновлення в рамках программы восстановления после разрушения помещений россией. Об этом сообщает Дія, передает УНН.

Детали

Как отмечается, украинцы реализовали жилищные сертификаты на общую сумму 2,2 миллиона гривен. Эти средства позволили 3/4 получателей купить квартиры, а четверть - дома.

Владельцы сертификатов выбрали для себя жилье в Киевской, Харьковской, Черниговской и Николаевской областях.

Сейчас более 9 тысяч граждан уже подали заявления о получении компенсации за разрушенное имущество, а более 2,5 тысячи человек получили жилищные сертификаты на сумму более 4,5 млрд гривен.

Люди, чье имущество было повреждено, уже получили по программе еВідновлення 3,2 млрд грн - Шмыгаль