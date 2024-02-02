500 семей уже купили новые дома за жилищные сертификаты по программе еВідновлення
По программе еВідновлення уже 500 семей обменяли жилищные сертификаты на новые дома.
Тысячи снарядов к гранатометам: Литва передала Украине новую партию военной помощи
В рамках нового пакета военной помощи Литва передала украинской армии тысячи боеприпасов к гранатометам Carl-Gustaf и системы дистанционного подрыва RISE-1.
рф не может сформировать фейковые ЗАГСы на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления
россия не может найти местных специалистов, готовых работать в отделах регистрации актов гражданского состояния в оккупированных Мелитополе, Энергодаре, Пологах и Токмаке.
15 лет тюрьмы: заочно осужден блогер-миллионник, который наводил ракеты рф на Николаев
Пророссийский блогер Юрий Подоляка был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за наведение российских ракет на Николаев через свою сеть информаторов и оправдание российской агрессии в социальных сетях.
Дело о геноциде: суд ООН решил рассмотреть иск Украины к россии
Суд ООН в Гааге принял предварительное решение о юрисдикции по делу Украины против россии об "искажении понятия геноцида". Суд постановил, что это дело можно рассматривать дальше по существу.
Правительственная делегация посетит в феврале Токио - Шмыгаль
Премьер-министр Украины объявил, что правительственная делегация посетит Токио в феврале, для участия в японско-украинской конференции по вопросам восстановления и экономического роста.
Орбан объяснил, почему не блокировал выделение ЕС 50 млрд евро Украине
Премьер-министр Венгрии Орбан объяснил, что не заблокировал выделение ЕС 50 миллиардов евро помощи Украине, поскольку лидеры ЕС все равно отправили бы эти деньги, в том числе и те, что принадлежат венграм.
Япония пытается послать месседж Дональду Трампу не заключать сделку с Китаем - Reuters
Япония пытается послать сигнал Дональду Трампу не заключать сделку с Китаем.
Правительство заложило предпосылки для внедрения цифровой сертификации операторов противоминной деятельности
Кабинет Министров Украины принял постановление, которое создает единый подход к сертификации операторов противоминной деятельности, закладывая основу для цифровой сертификации.
В МВФ предупреждают, что европейские правительства могут пожалеть о поддержке протестующих фермеров
Директор-распорядитель МВФ заявил, что европейские правительства должны быть более устойчивыми к требованиям увеличить финансовую поддержку протестующих фермеров.