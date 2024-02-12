За програмою "єОселя" придбали перший приватний будинок
Київ • УНН
Завдяки програмі "єОселя" подружжя з Києва змогло придбати приватний будинок в Ужгороді. Родина переїхала до Закарпаття через повномасштабне вторгнення рф
Завдяки програмі "єОселя" сімейна пара з Києва змогла придбати собі приватний будинок в Ужгороді. Про це йдеться у Telegram-каналі застосунку "Дія", пише УНН.
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За програмою єОселя придбали перший приватний будинок. Щасливими власниками нового житла стала пара з Києва. На початку повномасштабного вторгнення через загрозу окупації подружжя евакуювалося на Закарпаття. Минуло два роки, і з Дією пара придбала приватний будинок площею 82,8 кв. м в Ужгороді
Зазначається, що подати заяву про вигідну іпотеку від держави можна за кілька кліків у "Дії" — без паперів та поїздок до банку.
Нагадаємо
З30 січня, за державною програмою "єОселя" дозволили купувати приватні будинки і таунхауси.
Максимальна площа становить 62,5 квадратних метрів на одну особу, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Будинки повинні бути віком до 10 років у великих містах або до 3 років в інших населених пунктах, щоб відповідати критеріям програми.
Українці взяли пільгові іпотечні кредити на 8,8 млрд грн за програмою доступного житла єОселя21.12.23, 14:04 • 33123 перегляди