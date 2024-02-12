Благодаря программе "еОселя" семейная пара из Киева смогла приобрести себе частный дом в Ужгороде. Об этом говорится в Telegram-канале приложения "Дія", пишет УНН.

Детали

По программе еОселя приобрели первый частный дом. Счастливыми владельцами нового жилья стала пара из Киева. В начале полномасштабного вторжения из-за угрозы оккупации супруги эвакуировались в Закарпатье. Прошло два года, и с Дией пара приобрела частный дом площадью 82,8 кв. м в Ужгороде - говорится в заметке.

Отмечается, что подать заявление о выгодной ипотеке от государства можно за несколько кликов в "Дії" - без бумаг и поездок в банк.

Напомним

С 30 января, по государственной программе "еОселя" разрешили покупать частные дома и таунхаусы.

Максимальная площадь составляет 62,5 квадратных метров на одного человека, плюс 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи. Дома должны быть возрастом до 10 лет в крупных городах или до 3 лет в других населенных пунктах, чтобы соответствовать критериям программы.

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