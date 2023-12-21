Украинцы взяли льготные ипотечные кредиты на 8,8 млрд грн по программе доступного жилья еОселя
С момента запуска программы еОселя 5898 семей получили жилищные кредиты на общую сумму 8,8 миллиарда гривен. Для военнослужащих, учителей, врачей и ученых предусмотрены льготные ставки в 3% годовых.
Reuters: из-за западных санкций россия потратила на поддержку своей авиации более 12 миллиардов долларов
Россия выделила более 12 миллиардов долларов на поддержку своей гражданской авиации из-за западных санкций, которые влияют на поставки авиационных запчастей, что вызывает значительные проблемы с техническим обслуживанием и эксплуатацией.
россия в следующем году планирует изготовить 683 крылатые ракеты и более 215 тысяч авиационных бомб - ЦНС
россия планирует произвести 683 крылатые ракеты и более 215 000 авиационных бомб и неуправляемых ракет в 2024 году, что свидетельствует о продолжении военных операций.
Армия рф ударила по Тягинке в Херсонской области, погибла женщина
В результате атаки российских войск на село Тягинка в Херсонской области погибла 54-летняя местная жительница.
"Призываю Дональда Туска уважать польский правопорядок" - президент Польши прокомментировал реформу государственных СМИ в стране
Президент Польши Анджей Дуда критикует правительственную реформу государственных СМИ за то, что она нарушает конституционные принципы и пренебрегает правовым порядком. Президент призывает премьер-министра Туска уважать польское законодательство при внедрении изменений.
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС.
Рада утвердила четырех новых членов Счетной палаты
Верховная Рада одобрила назначение четырех новых членов Счетной палаты Украины на шесть лет, на фоне беспокойства послов стран G7.
Система "Оберег": Фитьо объяснил, как она позволит уменьшить коррупцию со стороны призывников и ТЦК
По словам Владимира Фитьо, система "Оберіг" направлена на борьбу с коррупцией среди призывников и военнослужащих; она еще не полностью интегрирована с другими реестрами.
Украина вернула с ВОТ еще одного подростка
Украина успешно вернула 17-летнего Михаила с оккупированной территории при содействии директора Мариупольского колледжа и проекта "Шлях додому" в рамках усилий по воссоединению семей и возвращению детей.
Новый президент Аргентины подписал указ о более 300 экономических реформ
Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о внедрении более 300 экономических реформ, направленных на приватизацию и дерегуляцию рынка, что вызвало протесты оппозиции.