Украинцы взяли льготные ипотечные кредиты на 8,8 млрд грн по программе доступного жилья еОселя

Почти 5900 семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе еОселя на общую сумму 8,8 млрд грн. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бегун, передает УНН.

Детали

С начала действия программы еОселя кредиты на приобретение жилья взяли 5898 семей. В частности, за прошлую неделю было выдано 208 кредитов на сумму 331,5 млн грн. Из них кредиты под 3% получили 109 военнослужащих и силовиков, 23 педагога, 14 медиков и 2 ученых. Кредиты под 7% получили 52 украинца без собственного жилья, 4 ВПЛ и 4 ветераны.

Больше всего льготных кредитов под 3% получили военнослужащие и силовики. Такой же этой процентной ставке могут воспользоваться педагоги, медики и ученые. Все остальные украинцы, которые не имеют собственного жилья, могут воспользоваться программой на условиях массовой ипотеки - под 7% - отметила Надежда Бегун.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

Города Киева - 48

Киевской области - 52

Винницкой области - 14

Львовской области - 11

Ровенской области - 10

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (158 кредитов) и у застройщика (40 кредитов). Также 10 украинцев взяли кредиты на покупку жилья в строящихся объектах.

Напомним,

Программа еОселя начала свою работу в октябре прошлого года. По программе доступного жилья, для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий - участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан - ставка ипотеки составляет 7%. Банками-партнерами программы являются программы, которые и выдают кредиты, являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Sense Bank.

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