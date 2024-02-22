Более 800 украинских семей приобрели новое жилье по жилищным сертификатам еВідновлення и еОселя

Более 800 украинских семей уже приобрели новые дома на замену утраченных из-за агрессии России по жилищным сертификатам. Об этом рассказали в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Постоянно работаем над совершенствованием и расширением программы срочных и капитальных ремонтов еВиновлення, а также по компенсациям за уничтоженное жилье. Более 800 украинских семей уже приобрели новые дома на замену утраченных из-за агрессии России именно благодаря жилищным сертификатам. Приветствую решение парламентариев! - прокомментировал вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Детали

По данным Минобновления львиная доля сделок, а именно 92%, касаются приобретения жилья на вторичном рынке. Украинцы рассматривают как квартиры, так и частные дома.

В общем общая сумма использованных сертификатов - 1,8 млрд гривен. Совокупно же, по состоянию на этот день сформировано 3368 жилищных сертификатов на сумму в 6 млрд гривен.

В ведомстве отметили, что сертификат можно использовать в государственной льготной ипотеке. Соответствующее решение уже принято парламентом. В частности, во втором чтении депутаты Верховной Рады поддержали расширение возможностей жилищных сертификатов - государственной программы компенсаций за уничтоженное жилье.

В Министерстве добавили, что жилищный сертификат еВідновлення можно применить для приобретения жилья в сочетании с государственной программой льготной ипотеки єОселя.

Это означает, что по закону, при покупке жилья часть суммы сделки можно покрыть сертификатом еВідновлення, а на остальное взять кредит по государственной программе еОселя. Для окончательной имплементации уже разрабатываются соответствующие механизмы взаимодействия. - анонсировали в Мин восстановления.

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Напомним

В начале февраля сообщалось, что по программе еВідновлення 500 семей обменяли жилищные сертификаты на новые дома.

А семейная пара из Киева смогла приобрести себе частный дом в Ужгороде благодаря программе "еОселя"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявлял в начале года, что люди, чье жилье было повреждено в результате агрессии РФ, подали уже более 67 тысяч заявок на программу еВідновлення и получили выплат на 3,2 млрд грн.