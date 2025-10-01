Україна залучила 170 мільйонів євро на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи: куди підуть кошти

Ще 170 млн євро Україна сьогодні отримала на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи. Угоду про залучення цієї позики підписали у Римі під час URC-2025. Про це повідомила прем'єрка України Юлія Свириденко, передає УНН.

За словами Свириденко, €70 млн підуть на проєкт HOME: компенсація за зруйноване житло. Це ще 1500 житлових сертифікатів єВідновлення і можливість для 4 тисяч родин придбати нові оселі замість знищених. Пріоритет мають Захисники і Захисниці, люди з інвалідністю та багатодітні сім’ї. Завдяки проєкту понад 7600 українців вже отримали нове житло, а всього житлові сертифікати отримали — 24,3 тисячі українських родин.

500 родин вже купили нові домівки за житлові сертифікати по програмі єВідновлення

€100 млн спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб: це допомога на проживання, житло, освіту дітей, інтеграцію у громади.

Житловий сектор залишається однією з найбільш уражених сфер. Загалом понад 135 тисяч родин скористались програмою єВідновлення і отримали компенсації для ремонту пошкодженого житла, або купівлі чи будівництва нового замість зруйнованого. Я вдячна нашим європейським партнерам за цю допомогу. Спільними зусиллями ми створюємо умови, щоб українські родини могли відновлювати своє життя в Україні