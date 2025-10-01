Україна залучила 170 мільйонів євро на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи: куди підуть кошти
Київ • УНН
Україна отримала 170 мільйонів євро на житлові програми від Банку розвитку Ради Євроки, угоду підписали у Римі під час URC-2025. Кошти спрямують на компенсації за зруйноване житло та підтримку внутрішньо переміщених осіб.
Ще 170 млн євро Україна сьогодні отримала на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи. Угоду про залучення цієї позики підписали у Римі під час URC-2025. Про це повідомила прем'єрка України Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
За словами Свириденко, €70 млн підуть на проєкт HOME: компенсація за зруйноване житло. Це ще 1500 житлових сертифікатів єВідновлення і можливість для 4 тисяч родин придбати нові оселі замість знищених. Пріоритет мають Захисники і Захисниці, люди з інвалідністю та багатодітні сім’ї. Завдяки проєкту понад 7600 українців вже отримали нове житло, а всього житлові сертифікати отримали — 24,3 тисячі українських родин.
€100 млн спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб: це допомога на проживання, житло, освіту дітей, інтеграцію у громади.
Житловий сектор залишається однією з найбільш уражених сфер. Загалом понад 135 тисяч родин скористались програмою єВідновлення і отримали компенсації для ремонту пошкодженого житла, або купівлі чи будівництва нового замість зруйнованого. Я вдячна нашим європейським партнерам за цю допомогу. Спільними зусиллями ми створюємо умови, щоб українські родини могли відновлювати своє життя в Україні
