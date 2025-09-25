Продажі нових будинків у США зросли до трирічного максимуму

У США продажі новобудов у серпні зросли значно більше, ніж очікувалося, на 20,5% порівняно з липнем, досягнувши найвищого рівня із січня 2022 року, за даними бюро перепису населення країни, пише УНН з посиланням на CNBC.

Деталі

Це також найбільший місячний приріст із серпня 2022 року. Продажі зросли на 15,4% порівняно зі серпнем 2024 року.

Цей показник ґрунтується на даних про покупців та укладанні угод у серпні.

"Ми очікували зростання, але не такого вже значного, - сказав Роберт Дітц, головний економіст Національної асоціації будівельників житла США. - Завжди важливо пам'ятати, що похибка продажу нових будинків є великою. Нам потрібно дочекатися перегляду даних наступного місяця та вересневих даних, щоб побачити, чи згладиться ця похибка".

Аналіз ринку житла Айві Зельман із Zelman & Associates заявила, що ці цифри "загалом вірні, але їхній масштаб занадто великий". Зельман проводить власне опитування з більш широкою вибіркою, що охоплює 15% будівельників житла, і, за її словами, він показав зростання продажів на 6% у річному обчисленні.

Хоча будівельники багато говорили про зниження цін та стимулювання, медіанна ціна нового будинку, проданого у серпні, становила 413 500 доларів, збільшившись на 1,9% у річному обчисленні. В окремому опитуванні Національної асоціації будівельників житла США (NAS) про настрої забудовників 39% повідомили про зниження цін у вересні, що вище, ніж 37% у серпні, і є найвищим показником за період після пандемії COVID-19.

Продаж нових будинків у США був найбільш активним на північному сході країни, де загальний рівень нового будівництва невисокий, тому коливання цін можуть бути значними. Вони також були високими на півдні, де будівництво житла найактивніше. Продажі, хоч і вище, були найслабшими на заході, де ціни найвищі.

