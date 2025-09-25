Продажи новых домов в США выросли до трехлетнего максимума

В США продажи новостроек в августе выросли значительно больше, чем ожидалось, на 20,5% по сравнению с июлем, достигнув самого высокого уровня с января 2022 года, по данным бюро переписи населения страны, пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

Это также самый большой месячный прирост с августа 2022 года. Продажи выросли на 15,4% по сравнению с августом 2024 года.

Этот показатель основывается на данных о покупателях и заключении сделок в августе.

Аренда домов на одну семью в США замедляется: Чикаго лидирует по росту

"Мы ожидали роста, но не такого уж значительного, - сказал Роберт Дитц, главный экономист Национальной ассоциации строителей жилья США. - Всегда важно помнить, что погрешность продажи новых домов велика. Нам нужно дождаться пересмотра данных следующего месяца и сентябрьских данных, чтобы увидеть, сгладится ли эта погрешность".

Анализ рынка жилья Айви Зельман из Zelman & Associates заявила, что эти цифры "в целом верны, но их масштаб слишком велик". Зельман проводит собственный опрос с более широкой выборкой, охватывающей 15% строителей жилья, и, по ее словам, он показал рост продаж на 6% в годовом исчислении.

Хотя строители много говорили о снижении цен и стимулировании, медианная цена нового дома, проданного в августе, составила 413 500 долларов, увеличившись на 1,9% в годовом исчислении. В отдельном опросе Национальной ассоциации строителей жилья США (NAS) о настроениях застройщиков 39% сообщили о снижении цен в сентябре, что выше, чем 37% в августе, и является самым высоким показателем за период после пандемии COVID-19.

Продажи новых домов в США были наиболее активными на северо-востоке страны, где общий уровень нового строительства невысок, поэтому колебания цен могут быть значительными. Они также были высокими на юге, где строительство жилья наиболее активно. Продажи, хоть и выше, были самыми слабыми на западе, где цены самые высокие.

Ипотечные ставки в США упали до 3-летнего минимума