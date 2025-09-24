Аренда домов на одну семью в США замедляется: Чикаго лидирует по росту

В США, после укрепления в первой половине этого года, в июле арендная плата на дома на одну семью (single-family home) начала замедляться, что может быть признаком того, что в условиях трудностей потребителей арендодателям придется идти им навстречу. При этом Чикаго лидировал с ростом арендной платы на 5,1%, а Нью-Йорк занял второе место с 3,7%, сообщает CNBC, пишет УНН.

Детали

Согласно последним данным Cotality, в июле арендная плата на односемейный дом в США выросла на 2,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, что ниже среднего роста на 3,1% годом ранее. Рост арендной платы теперь опустился ниже нижней границы 10-летнего среднего значения роста до пандемии, пишет издание.

"После сильного начала года рост арендной платы на односемейные дома явно замедляется, - отметила Молли Босел, старший ведущий экономист Cotality. - В июле мы наблюдали общее замедление годового роста арендной платы на односемейное жилье во всех мегаполисах и ценовых категориях".

Рост арендной платы в июле в США составил всего 0,2% по сравнению с июнем, что значительно ниже исторического среднего месячного роста в июле в 0,7%. Это заметное изменение по сравнению с месячным ростом, который был выше обычного в начале этого года.

"Даже такие рынки, как Лос-Анджелес, которые были поддержаны спросом после лесных пожаров, сейчас остывают. Чикаго выделяется как исключение, лидируя по стране по росту арендной платы на фоне ограниченного предложения и устойчивого спроса", - сказала Босел.

Если рассматривать только 10 крупнейших мегаполисов в США, Чикаго лидировал с ростом арендной платы на 5,1%, а Нью-Йорк занял второе место с 3,7%. За ними последовали Филадельфия и Вашингтон, округ Колумбия, а Лос-Анджелес, хоть и замедляется, по-прежнему замыкает пятерку лидеров роста арендной платы.

Даллас и Майами показали самые низкие результаты из десяти, а в Майами арендная плата вообще не выросла. Если сравнить это с 2022 годом, когда вызванная пандемией миграция на юг США привела к резкому росту годовой арендной платы в Майами на 40%.

Рост арендной платы также замедлился во всех ценовых категориях. Для элитной недвижимости средняя арендная плата по стране выросла на 2,9% по сравнению с прошлым годом, что ниже годового прироста в 3,2%, зафиксированного в июле прошлого года. Та же тенденция наблюдалась и для арендной платы в низком ценовом сегменте, которая в июле выросла на 1,6% в годовом исчислении, что ниже роста на 2,8% в июле 2024 года.

Последние несколько лет арендная плата за односемейное жилье в США росла значительно лучше, чем арендная плата за квартиры, поскольку на рынке многоквартирного жилья появилось огромное количество предложений. Аренда отдельных домов также имела высокий спрос из-за стремительного роста цен на рынке недвижимости для продажи. Семьи, которые, как правило, являются покупателями, отдавали предпочтение арендному жилью в районах с хорошими школами.

