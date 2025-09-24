Аренда домов на одну семью в США замедляется: Чикаго лидирует по росту

$41.380.00
Эксклюзив
08:38 • 2168 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 5308 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 10168 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 9518 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 23105 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 41795 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 34154 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 32276 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 64549 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 29298 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
Во временно оккупированном Мариуполе РФ строит "таможню"23 сентября, 23:53 • 20571 просмотра
Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН24 сентября, 01:25 • 19330 просмотра
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto24 сентября, 02:37 • 19818 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 23215 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo06:00 • 16969 просмотра
публикации
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 84 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 2180 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto05:30 • 15559 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 23275 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 64555 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 27695 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 88213 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 48653 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 63179 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 114825 просмотра
Аренда домов на одну семью в США замедляется: Чикаго лидирует по росту

Киев • УНН

 • 556 просмотра

В июле арендная плата за односемейное жилье в США выросла на 2,3% по сравнению с прошлым годом, что ниже среднего роста на 3,1% годом ранее. Чикаго лидировал с ростом на 5,1%, а Нью-Йорк занял второе место с 3,7%.

Аренда домов на одну семью в США замедляется: Чикаго лидирует по росту

В США, после укрепления в первой половине этого года, в июле арендная плата на дома на одну семью (single-family home) начала замедляться, что может быть признаком того, что в условиях трудностей потребителей арендодателям придется идти им навстречу. При этом Чикаго лидировал с ростом арендной платы на 5,1%, а Нью-Йорк занял второе место с 3,7%, сообщает CNBC, пишет УНН.

Детали

Согласно последним данным Cotality, в июле арендная плата на односемейный дом в США выросла на 2,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, что ниже среднего роста на 3,1% годом ранее. Рост арендной платы теперь опустился ниже нижней границы 10-летнего среднего значения роста до пандемии, пишет издание.

"После сильного начала года рост арендной платы на односемейные дома явно замедляется, - отметила Молли Босел, старший ведущий экономист Cotality. - В июле мы наблюдали общее замедление годового роста арендной платы на односемейное жилье во всех мегаполисах и ценовых категориях".

Рост арендной платы в июле в США составил всего 0,2% по сравнению с июнем, что значительно ниже исторического среднего месячного роста в июле в 0,7%. Это заметное изменение по сравнению с месячным ростом, который был выше обычного в начале этого года.

"Даже такие рынки, как Лос-Анджелес, которые были поддержаны спросом после лесных пожаров, сейчас остывают. Чикаго выделяется как исключение, лидируя по стране по росту арендной платы на фоне ограниченного предложения и устойчивого спроса", - сказала Босел.

Если рассматривать только 10 крупнейших мегаполисов в США, Чикаго лидировал с ростом арендной платы на 5,1%, а Нью-Йорк занял второе место с 3,7%. За ними последовали Филадельфия и Вашингтон, округ Колумбия, а Лос-Анджелес, хоть и замедляется, по-прежнему замыкает пятерку лидеров роста арендной платы.

Даллас и Майами показали самые низкие результаты из десяти, а в Майами арендная плата вообще не выросла. Если сравнить это с 2022 годом, когда вызванная пандемией миграция на юг США привела к резкому росту годовой арендной платы в Майами на 40%.

Рост арендной платы также замедлился во всех ценовых категориях. Для элитной недвижимости средняя арендная плата по стране выросла на 2,9% по сравнению с прошлым годом, что ниже годового прироста в 3,2%, зафиксированного в июле прошлого года. Та же тенденция наблюдалась и для арендной платы в низком ценовом сегменте, которая в июле выросла на 1,6% в годовом исчислении, что ниже роста на 2,8% в июле 2024 года.

Последние несколько лет арендная плата за односемейное жилье в США росла значительно лучше, чем арендная плата за квартиры, поскольку на рынке многоквартирного жилья появилось огромное количество предложений. Аренда отдельных домов также имела высокий спрос из-за стремительного роста цен на рынке недвижимости для продажи. Семьи, которые, как правило, являются покупателями, отдавали предпочтение арендному жилью в районах с хорошими школами.

В США на фоне избытка жилья резко упали продажи новых домов26.08.25, 10:01 • 3679 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираНедвижимость
Вашингтон
Нью-Йорк
Соединённые Штаты
Чикаго
Лос-Анджелес