Оренда будинків на одну сім'ю у США сповільнюється: Чикаго лідирує зі зростанням

Ексклюзив
08:38 • 1158 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 4430 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 9484 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 8730 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 22774 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 41546 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 33974 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 32182 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 64142 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 29258 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"23 вересня, 23:53 • 20118 перегляди
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН24 вересня, 01:25 • 18868 перегляди
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto24 вересня, 02:37 • 19372 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 22473 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo06:00 • 16513 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 1182 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 15210 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 22620 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 64150 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 47165 перегляди
Оренда будинків на одну сім'ю у США сповільнюється: Чикаго лідирує зі зростанням

Київ • УНН

 • 282 перегляди

У липні орендна плата на односімейне житло в США зросла на 2,3% порівняно з минулим роком, що нижче за середнє зростання на 3,1% роком раніше. Чикаго лідирував зі зростанням на 5,1%, а Нью-Йорк зайняв друге місце з 3,7%.

Оренда будинків на одну сім'ю у США сповільнюється: Чикаго лідирує зі зростанням

У США, після зміцнення у першій половині цього року, у липні орендна плата на будинки на одну сім'ю (single-family home) почала сповільнюватися, що може бути ознакою того, що в умовах труднощів споживачів орендодавцям доведеться йти їм назустріч. При цьому Чикаго лідирував зі зростанням орендної плати на 5,1%, а Нью-Йорк зайняв друге місце з 3,7%, повідомляє CNBC, пише УНН.

Деталі

Згідно з останніми даними Cotality, у липні орендна плата на односімейне житло у США зросла на 2,3% порівняно з аналогічним місяцем минулого року, що нижче за середнє зростання на 3,1% роком раніше. Зростання орендної плати тепер опустилося нижче за нижню межу 10-річного середнього значення зростання до пандемії, пише видання. 

"Після сильного початку року зростання орендної плати на односімейні будинки явно сповільнюється, - зазначила Моллі Босел, старший провідний економіст Cotality. - У липні ми спостерігали загальне уповільнення річного зростання орендної плати на односімейне житло у всіх мегаполісах та цінових категоріях".

Зростання орендної плати в липні у США становило всього 0,2% порівняно з червнем, що значно нижче за історичне середнє місячне зростання в липні в 0,7%. Це помітна зміна в порівнянні з місячним зростанням, яке було вище звичайного на початку цього року.

"Навіть такі ринки, як Лос-Анджелес, які були підтримані попитом після лісових пожеж, зараз остигають. Чикаго виділяється як виняток, лідируючи по країні щодо зростання орендної плати на тлі обмеженої пропозиції та сталого попиту", - сказала Босел.

Якщо розглядати лише 10 найбільших мегаполісів у США, Чикаго лідирував зі зростанням орендної плати на 5,1%, а Нью-Йорк зайняв друге місце з 3,7%. За ними пішли Філадельфія і Вашингтон, округ Колумбія, а Лос-Анджелес, хоч і сповільнюється, як і раніше, замикає п'ятірку лідерів зростання орендної плати.

Даллас та Маямі показали найнижчі результати з десяти, а у Маямі орендна плата взагалі не зросла. Якщо порівняти це з 2022 роком, коли спричинена пандемією міграція на південь США призвела до різкого зростання річної орендної плати у Маямі на 40%.

Зростання орендної плати також сповільнилося у всіх цінових категоріях. Для елітної нерухомості середня орендна плата по країні зросла на 2,9% порівняно з минулим роком, що нижче за річний приріст у 3,2%, зафіксований у липні минулого року. Та ж тенденція спостерігалася і для орендної плати у низькому ціновому сегменті, яка у липні зросла на 1,6% у річному обчисленні, що нижче за зростання на 2,8% у липні 2024 року.

Останні кілька років орендна плата за односімейне житло в США зростала значно краще, ніж орендна плата за квартири, оскільки на ринку багатоквартирного житла з'явилася величезна кількість пропозицій. Оренда окремих будинків також мала високий попит через стрімке зростання цін на ринку нерухомості для продажу. Сім'ї, які, як правило, є покупцями, віддавали перевагу орендному житлу в районах з хорошими школами.

У США на тлі надлишку житла різко впали продажі нових будинків 26.08.25, 10:01 • 3679 переглядiв

Юлія Шрамко

