Оренда будинків на одну сім'ю у США сповільнюється: Чикаго лідирує зі зростанням

У США, після зміцнення у першій половині цього року, у липні орендна плата на будинки на одну сім'ю (single-family home) почала сповільнюватися, що може бути ознакою того, що в умовах труднощів споживачів орендодавцям доведеться йти їм назустріч. При цьому Чикаго лідирував зі зростанням орендної плати на 5,1%, а Нью-Йорк зайняв друге місце з 3,7%, повідомляє CNBC, пише УНН.

Деталі

Згідно з останніми даними Cotality, у липні орендна плата на односімейне житло у США зросла на 2,3% порівняно з аналогічним місяцем минулого року, що нижче за середнє зростання на 3,1% роком раніше. Зростання орендної плати тепер опустилося нижче за нижню межу 10-річного середнього значення зростання до пандемії, пише видання.

"Після сильного початку року зростання орендної плати на односімейні будинки явно сповільнюється, - зазначила Моллі Босел, старший провідний економіст Cotality. - У липні ми спостерігали загальне уповільнення річного зростання орендної плати на односімейне житло у всіх мегаполісах та цінових категоріях".

Зростання орендної плати в липні у США становило всього 0,2% порівняно з червнем, що значно нижче за історичне середнє місячне зростання в липні в 0,7%. Це помітна зміна в порівнянні з місячним зростанням, яке було вище звичайного на початку цього року.

"Навіть такі ринки, як Лос-Анджелес, які були підтримані попитом після лісових пожеж, зараз остигають. Чикаго виділяється як виняток, лідируючи по країні щодо зростання орендної плати на тлі обмеженої пропозиції та сталого попиту", - сказала Босел.

Якщо розглядати лише 10 найбільших мегаполісів у США, Чикаго лідирував зі зростанням орендної плати на 5,1%, а Нью-Йорк зайняв друге місце з 3,7%. За ними пішли Філадельфія і Вашингтон, округ Колумбія, а Лос-Анджелес, хоч і сповільнюється, як і раніше, замикає п'ятірку лідерів зростання орендної плати.

Даллас та Маямі показали найнижчі результати з десяти, а у Маямі орендна плата взагалі не зросла. Якщо порівняти це з 2022 роком, коли спричинена пандемією міграція на південь США призвела до різкого зростання річної орендної плати у Маямі на 40%.

Зростання орендної плати також сповільнилося у всіх цінових категоріях. Для елітної нерухомості середня орендна плата по країні зросла на 2,9% порівняно з минулим роком, що нижче за річний приріст у 3,2%, зафіксований у липні минулого року. Та ж тенденція спостерігалася і для орендної плати у низькому ціновому сегменті, яка у липні зросла на 1,6% у річному обчисленні, що нижче за зростання на 2,8% у липні 2024 року.

Останні кілька років орендна плата за односімейне житло в США зростала значно краще, ніж орендна плата за квартири, оскільки на ринку багатоквартирного житла з'явилася величезна кількість пропозицій. Оренда окремих будинків також мала високий попит через стрімке зростання цін на ринку нерухомості для продажу. Сім'ї, які, як правило, є покупцями, віддавали перевагу орендному житлу в районах з хорошими школами.

