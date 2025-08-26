У США на тлі надлишку житла різко впали продажі нових будинків

На ринку нерухомості у США спостерігається надлишок житла, продажі нових односімейних будинків впали на 8,2% до 652 000, а середня ціна продажу нових будинків впала до 487 300 доларів, пише УНН з посиланням на Inman.

Деталі

Продаж нових односімейних будинків продовжив знижуватися в липні 2025 року, на тлі того, як забудовники зіткнулися з ринком покупців, які не реагували позитивно на зростання іпотечних ставок і цін на житло.

Літні продажі житла у США досягли найнижчих темпів за останні 10 років

Згідно з даними, опублікованими в понеділок Бюро перепису населення США та Міністерством житлового будівництва та міського розвитку країни, продажі нових односімейних будинків знизилися на 8,2% у річному обчисленні та на 0,6% у місячному вирахуванні до 652 000 (з урахуванням сезонних коливань).

Економісти, опитані агентством Reuters, прогнозували зростання продажів нових односімейних будинків до 630 тисяч одиниць.

До кінця липня 2025 року, з урахуванням сезонності, прогнозована кількість нових будинків на продаж становила 499 000, що на 0,6% менше, ніж попереднього місяця, і на 7,3% більше, ніж у липні 2024 року (465 000). Прогноз продажів за червень також був підвищений з минулого місяця (627 тисяч) до 656 тисяч.

За поточного рівня продажів 499 000 будинків на продаж відповідають 9,2-місячній пропозиції, що відповідає рівню запасів на червень 2025 року. Цей прогноз запасів на 16,5% вищий за торішній прогноз (7,9 місяців), отриманий у липні 2024 року.

Тим часом медіанна ціна продажу знизилася на 0,8% порівняно з попереднім місяцем і становила 403 800 доларів. Ця ціна також на 5,9% нижча від медіанної ціни продажу в липні 2024 року, яка становила 429 000 доларів.

Середня ціна продажу нових будинків, проданих у липні 2025 року, становила 487 300 доларів, що на 3,6% нижче за середню ціну продажу в червні 2025 року і на 5% нижче за середню ціну продажу в липні 2024 року.

"На ринку спостерігається надлишок житла - як нового, так і існуючого, - і покупці не зацікавлені в таких цінах та іпотечних ставках, - заявила Гізер Лонг, головний економіст Navy Federal Credit Union. - Будівельники намагаються розпродати нерухомість, пропонуючи знижки та пільги, але цього поки що недостатньо, щоб залучити більшість покупців. Показово, що медіанна ціна нового будинку тепер трохи нижча за медіанну ціну існуючого житла, виставленого на продаж, що свідчить про те, наскільки активно забудовники намагаються залучити покупців".

