У США на тлі надлишку житла різко впали продажі нових будинків

$41.280.07
47.910.07
ukenru
06:24 • 5594 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 5430 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 17616 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 104759 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 68544 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 67242 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 193977 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 185734 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70508 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 67586 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
79%
748мм
Популярнi новини
Вуді Аллен відреагував на критику МЗС України через участь у московському кінофестивалі25 серпня, 22:27 • 12374 перегляди
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС01:35 • 14979 перегляди
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю02:44 • 5640 перегляди
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня03:18 • 7762 перегляди
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"04:58 • 8276 перегляди
Публікації
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів06:24 • 5600 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 87866 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 104765 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 193984 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 185741 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Йонас Гахр Сторе
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Білий дім
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 708 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 12919 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 87866 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 60661 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 97344 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Євро
Долар США
MIM-104 Patriot

У США на тлі надлишку житла різко впали продажі нових будинків

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Продажі нових односімейних будинків у США знизилися на 8,2% до 652 000 одиниць у липні 2025 року. Середня ціна продажу впала до 487 300 доларів, що свідчить про надлишок пропозиції на ринку.

У США на тлі надлишку житла різко впали продажі нових будинків

На ринку нерухомості у США спостерігається надлишок житла, продажі нових односімейних будинків впали на 8,2% до 652 000, а середня ціна продажу нових будинків впала до 487 300 доларів, пише УНН з посиланням на Inman.

Деталі

Продаж нових односімейних будинків продовжив знижуватися в липні 2025 року, на тлі того, як забудовники зіткнулися з ринком покупців, які не реагували позитивно на зростання іпотечних ставок і цін на житло.

Літні продажі житла у США досягли найнижчих темпів за останні 10 років19.08.25, 12:56 • 3026 переглядiв

Згідно з даними, опублікованими в понеділок Бюро перепису населення США та Міністерством житлового будівництва та міського розвитку країни, продажі нових односімейних будинків знизилися на 8,2% у річному обчисленні та на 0,6% у місячному вирахуванні до 652 000 (з урахуванням сезонних коливань).

Економісти, опитані агентством Reuters, прогнозували зростання продажів нових односімейних будинків до 630 тисяч одиниць.

До кінця липня 2025 року, з урахуванням сезонності, прогнозована кількість нових будинків на продаж становила 499 000, що на 0,6% менше, ніж попереднього місяця, і на 7,3% більше, ніж у липні 2024 року (465 000). Прогноз продажів за червень також був підвищений з минулого місяця (627 тисяч) до 656 тисяч.

За поточного рівня продажів 499 000 будинків на продаж відповідають 9,2-місячній пропозиції, що відповідає рівню запасів на червень 2025 року. Цей прогноз запасів на 16,5% вищий за торішній прогноз (7,9 місяців), отриманий у липні 2024 року.

Тим часом медіанна ціна продажу знизилася на 0,8% порівняно з попереднім місяцем і становила 403 800 доларів. Ця ціна також на 5,9% нижча від медіанної ціни продажу в липні 2024 року, яка становила 429 000 доларів.

Середня ціна продажу нових будинків, проданих у липні 2025 року, становила 487 300 доларів, що на 3,6% нижче за середню ціну продажу в червні 2025 року і на 5% нижче за середню ціну продажу в липні 2024 року.

"На ринку спостерігається надлишок житла - як нового, так і існуючого, - і покупці не зацікавлені в таких цінах та іпотечних ставках, - заявила Гізер Лонг, головний економіст Navy Federal Credit Union. - Будівельники намагаються розпродати нерухомість, пропонуючи знижки та пільги, але цього поки що недостатньо, щоб залучити більшість покупців. Показово, що медіанна ціна нового будинку тепер трохи нижча за медіанну ціну існуючого житла, виставленого на продаж, що свідчить про те, наскільки активно забудовники намагаються залучити покупців".

У США на оренду житла витрачають тижневу зарплату, а в деяких містах - дохід за два тижні26.07.25, 14:19 • 4974 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуНерухомість
Долар США
Федеральна влада США
Reuters
Сполучені Штати Америки