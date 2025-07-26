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У США на оренду житла витрачають тижневу зарплату, а в деяких містах - дохід за два тижні

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Медіанна орендна плата в США зросла з $824 у 2008 році до понад $1300 у 2025 році, що змушує американців витрачати значну частину доходу на житло. У середньому потрібно 38,3 години роботи на місяць для покриття оренди, але у Вермонті цей показник сягає 60,2 години, а в Нью-Йорку - 90,2 години.

У США на оренду житла витрачають тижневу зарплату, а в деяких містах - дохід за два тижні

У США люди щомісяця витрачають на оренду житла суму, що дорівнює тижневій зарплаті, а в деяких містах дохід за цілих два тижні йде лише на житло, повідомляє Fortune, пише УНН.

Деталі

Медіанна орендна плата в США зросла приблизно з 824 доларів у 2008 році до більш ніж 1300 доларів у 2025 році. На тлі того, як орендна плата зростала швидше за заробітну плату, у США люди витрачають на житло набагато більшу частину свого доходу. У середньому тепер для щомісячної оренди потрібна тижнева зарплата, пише видання.

Зазначається, що лише у період з 2022 по 2025 рік орендна плата зросла майже на 6%.

Недавній аналіз даних про житло, проведений Self Financial, заснованих на даних перепису населення США, списку квартир, Бюро статистики праці та Федеральної резервної системи, показує, скільки робочих годин люди в США витрачають на житло щомісяця.

У середньому у США потрібно працювати 38,3 години, щоб покрити щомісячну орендну плату, що відповідає середньому робочому тижню. Однак у США спостерігається значна різниця по штатах у кількості робочих годин, необхідних оплати оренди.

Згідно з аналізом Self Financial, жителям Вермонту потрібно працювати 60,2 години на місяць, щоб покрити середню щомісячну орендну плату, що є найвищим показником серед усіх штатів. Жителям Південної Дакоти потрібно лише 27,6 години, щоб покрити орендну плату, що ставить їх на останнє місце. Жителям Нью-Йорка потрібно працювати найбільше годин, щоб сплатити оренду, а саме 90,2 години.

Ось п'ять штатів США з найбільшою кількістю годин, необхідних для покриття середньої щомісячної орендної платы:

  • Вермонт: 60,2 години;
    • Гаваї: 59,9 години;
      • Каліфорнія: 52,4 години;
        • Нью-Джерсі: 50,4 години;
          • Меріленд: 50,3 години.

            І ось п'ять штатів США з найменшою кількістю годин, необхідних для покриття середньої щомісячної орендної плати:

            • Мен: 32,3 години;
              • Північна Дакота: 32,2 години;
                • Алабама: 31,4 години;
                  • Арканзас: 31,1 години;
                    • Південна Дакота: 27,6 годин.

                      Хоча перспективи орендного житла в США можуть здатися похмурими, є й невеликий проблиск надії. За даними Redfin, станом на травень медіанна орендна плата в США знизилася приблизно на 1% у річному обчисленні. Це пов'язано з тим, що темпи будівництва квартир наближаються до 50-річного максимуму, зазначають економісти Redfin.

                      "Попри високий попит з боку орендарів, він не встигає за пропозицією, - зазначив Шехар'яр Бохарі, старший економіст Redfin. - Багато квартир порожні місяцями, а це означає, що орендарі можуть домовитися про поступки, а в орендодавців менше можливостей підтримувати орендну плату на високому рівні".

                      Тим часом, згідно з даними Національного індексу цін на житло Кейса-Шіллера в США, орендувати житло, як і раніше, набагато дешевше, ніж купувати його, завдяки захмарним ставкам за іпотекою, що наближаються до 7%, і цінам на житло, які на 55% вищі, ніж на початку 2020 року.

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                      Юлія Шрамко

                      Юлія Шрамко

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                      Gas TTF
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