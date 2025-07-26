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В США на аренду жилья тратят недельную зарплату, а в некоторых городах – доход за две недели

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Медианная арендная плата в США выросла с $824 в 2008 году до более чем $1300 в 2025 году, что вынуждает американцев тратить значительную часть дохода на жилье. В среднем требуется 38,3 часа работы в месяц для покрытия аренды, но в Вермонте этот показатель достигает 60,2 часа, а в Нью-Йорке – 90,2 часа.

В США на аренду жилья тратят недельную зарплату, а в некоторых городах – доход за две недели

В США люди ежемесячно тратят на аренду жилья сумму, равную недельной зарплате, а в некоторых городах доход за целых две недели уходит только на жилье, сообщает Fortune, пишет УНН.

Детали

Медианная арендная плата в США выросла примерно с 824 долларов в 2008 году до более чем 1300 долларов в 2025 году. На фоне того, как арендная плата росла быстрее заработной платы, в США люди тратят на жилье гораздо большую часть своего дохода. В среднем теперь для ежемесячной аренды требуется недельная зарплата, пишет издание.

Отмечается, что только в период с 2022 по 2025 год арендная плата выросла почти на 6%.

Недавний анализ данных о жилье, проведенный Self Financial, основанных на данных переписи населения США, списка квартир, Бюро статистики труда и Федеральной резервной системы, показывает, сколько рабочих часов люди в США тратят на жилье ежемесячно.

В среднем в США нужно работать 38,3 часа, чтобы покрыть ежемесячную арендную плату, что соответствует средней рабочей неделе. Однако в США наблюдается значительная разница по штатам в количестве рабочих часов, необходимых для оплаты аренды.

Согласно анализу Self Financial, жителям Вермонта нужно работать 60,2 часа в месяц, чтобы покрыть среднюю ежемесячную арендную плату, что является самым высоким показателем среди всех штатов. Жителям Южной Дакоты нужно всего 27,6 часа, чтобы покрыть арендную плату, что ставит их на последнее место. Жителям Нью-Йорка нужно работать больше всего часов, чтобы оплатить аренду, а именно 90,2 часа.

Вот пять штатов США с наибольшим количеством часов, необходимых для покрытия средней ежемесячной арендной платы:

  • Вермонт: 60,2 часа;
    • Гавайи: 59,9 часа;
      • Калифорния: 52,4 часа;
        • Нью-Джерси: 50,4 часа;
          • Мэриленд: 50,3 часа.

            И вот пять штатов США с наименьшим количеством часов, необходимых для покрытия средней ежемесячной арендной платы:

            • Мэн: 32,3 часа;
              • Северная Дакота: 32,2 часа;
                • Алабама: 31,4 часа;
                  • Арканзас: 31,1 часа;
                    • Южная Дакота: 27,6 часов.

                      Хотя перспективы арендного жилья в США могут показаться мрачными, есть и небольшой проблеск надежды. По данным Redfin, по состоянию на май медианная арендная плата в США снизилась примерно на 1% в годовом исчислении. Это связано с тем, что темпы строительства квартир приближаются к 50-летнему максимуму, отмечают экономисты Redfin.

                      "Несмотря на высокий спрос со стороны арендаторов, он не успевает за предложением, - отметил Шехарьяр Бохари, старший экономист Redfin. - Многие квартиры пустуют месяцами, а это значит, что арендаторы могут договориться об уступках, а у арендодателей меньше возможностей поддерживать арендную плату на высоком уровне".

                      Тем временем, согласно данным Национального индекса цен на жилье Кейса-Шиллера в США, арендовать жилье по-прежнему намного дешевле, чем покупать его, благодаря заоблачным ставкам по ипотеке, приближающимся к 7%, и ценам на жилье, которые на 55% выше, чем в начале 2020 года.

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                      Юлия Шрамко

                      Юлия Шрамко

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                      Gas TTF
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