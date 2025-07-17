Европейский рынок недвижимости застрял в «зомбиленде» без признаков восстановления - Reuters

Рынок коммерческой недвижимости Европы не оправдывает ожиданий по восстановлению, на фоне того, как осторожность инвесторов ставит продажи недвижимости на минимумы почти за десятилетие, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Некоторые инвесторы и банки, признавая, что перспективы остаются слабыми, даже начинают вмешиваться, чтобы избавиться от проблемных активов или реструктуризировать их, сказал один из руководителей, добавив, однако, что подход "продолжать и притворяться" в отношении проблемных долгов все еще является распространенным явлением.

Это заметное изменение настроений с начала 2025 года, когда были надежды на конец трехлетнего спада, вызванного пандемией, но непредсказуемая торговая политика США, обещание большей доходности на других частных рынках и отказ продавцов признавать более низкие цены негативно повлияли на активность, пишет издание.

Годовой объем продаж коммерческой недвижимости в Европе в первом квартале 2025 года остался неизменным на уровне 47,8 млрд евро (55,6 млрд долл.), что более чем вдвое меньше показателя трехлетней давности, согласно последним пересмотренным данным MSCI.

Предварительные показатели свидетельствуют о плохом втором квартале - трансграничные инвестиции в недвижимость в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке сократились примерно на пятую часть по сравнению с предыдущим годом до 17,2 миллиарда евро, что является худшим периодом с апреля по июнь за десятилетие, сообщило агентство недвижимости Knight Frank, ссылаясь на предварительные данные MSCI.

Вялые продажи затронули большинство секторов, включая сильно пострадавшие офисы, и даже центры обработки данных, которые ранее были позитивной точкой, хотя дефицит предложения на рынке арендного жилья продолжает привлекать внимание.

"У нас "зомбиленд"... нет восстановления, заблокированные активы, нет возврата ликвидности", - сказал Себастьяно Ферранте, руководитель отдела европейской недвижимости американского фондового гиганта PGIM.

Хотя логистика и отели также представляли возможности для покупки, загородные офисы и старые торговые центры также входят в число активов, которым сложно найти покупателей, добавил Ферранте.

Канадская компания Brookfield попросила владельцев облигаций одобрить реструктуризацию кредита, обеспеченного ее лондонской офисной башней CityPoint в апреле, согласно регуляторному документу, после того, как отложила продажу, когда предложения не оправдали ожиданий.

В Германии, как сообщило Reuters на прошлой неделе, управляющий выставил на продажу один из самых известных объектов недвижимости страны - небоскреб Trianon во Франкфурте. Это, как указано, стало редким испытанием для хрупкого немецкого рынка.

Также существует жесткая конкуренция за средства со стороны других частных рынков, таких как кредитные.

Германия, крупнейшая экономика Европы, особенно сильно пострадала от спада на рынке недвижимости: согласно данным CBRE, продажи упали еще на 2% в первой половине этого года.

"Объемы транзакций не вырастут. Это не начнется очень динамично", - сказал Константин Кортманн, генеральный директор агентства недвижимости JLL в Германии, который ожидает постепенного восстановления.

Хотя все еще высокие процентные ставки означают, что инвесторы в недвижимость должны быть избирательными, чтобы заработать деньги, перспектива перемещения международных средств в Европу с нестабильного рынка США может помочь, заявили руководители по недвижимости.

По крайней мере, двое немецких клиентов PGIM отменили запланированные инвестиции в недвижимость в Соединенных Штатах, переориентировав свои приоритеты на Европу и Азию, сказал Ферранте.

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