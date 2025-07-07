Рынок недвижимости: где покупка жилья обойдется дешевле всего

Покупка однокомнатного и трехкомнатного жилья обойдется дешевле всего в таких городах, как Херсон, Запорожье, Сумы, Николаев и Харьков. Кроме того, доступные двухкомнатные квартиры можно приобрести в Чернигове, Хмельницком и Полтаве, пишет УНН со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Однокомнатные квартиры

Аналитики проанализировали цены в областных центрах на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры на вторичном рынке.

Топ-5 городов с самыми дешевыми однокомнатными квартирами сегодня составляют города, расположенные ближе к линии боевого соприкосновения. Это города со следующими медианными ценами:

Херсон, 600 тыс. грн;

Запорожье, 672 тыс. грн;

Сумы, 723 тыс. грн;

Николаев, 748 тыс. грн;

Харьков, 872 тыс. грн.

Отмечается, что они не слишком отличаются от цен в мае 2024 года. Заметное изменение коснулось только Харькова, в мае 2025 медианная стоимость больше на 20%.

Далее в перечне городов с доступным жильем — Кропивницкий (999 тыс. грн) и Днепр (1,1 млн грн). По медианной стоимости 1,2-1,3 млн грн можно приобрести однокомнатную квартиру в Чернигове, Полтаве и Хмельницком. В этом перечне городов наиболее заметный рост произошел с мая прошлого года в Хмельницком (+10%).

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Двухкомнатные квартиры

В прифронтовых городах медианные цены на двухкомнатные квартиры по состоянию на май 2025 года составляли: 933 тыс. грн в Херсоне, 952 тыс. грн в Запорожье, 1 млн в Сумах, 1,1 млн грн в Николаеве и 1,4 млн грн в Харькове. На уровне мая 2024 года медианные цены не изменились в Днепре (1,5 млн грн) и Кропивницком (1,6 млн грн).

Кроме того, до 2 млн грн (медианная стоимость) можно приобрести двухкомнатную квартиру в:

Чернигове, 1,7 млн грн;

Полтаве, 1,7 млн грн;

Хмельницком, 1,8 млн грн.

В ценах на двухкомнатные квартиры заметное подорожание, сравнивая май 2025 и май 2024, произошло только в Харькове — на 26%. В Хмельницком, Чернигове и Полтаве медианная стоимость выросла на 8-9%.

Трехкомнатные квартиры

Если же анализировать "самые доступные" города по цене на трехкомнатные квартиры, то имеем следующие показатели:

Херсон, 1,1 млн грн;

Запорожье, 1,3 млн грн;

Сумы, 1,4 млн грн;

Николаев, 1,5 млн грн;

Харьков, 1,8 млн грн.

Аналогично предыдущему анализу — это города на Востоке и Юго-Востоке Украины.

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В Днепре и Кропивницком трехкомнатная квартира будет стоить около 2 млн грн, немного дороже в Хмельницком (2,1 млн грн) и Полтаве (2,2 млн грн). Чернигов — "самый дорогой" в перечне городов с самыми дешевыми трехкомнатными квартирами, медианная стоимость 2,3 млн грн.

Закономерно, на Востоке медианная цена на трехкомнатные выросла в Харькове по сравнению с маем 2024 года, +18%. А в Чернигове цена в мае 2025 года на 22% больше, чем в мае 2024 года.

Выводы

Географическое положение и ситуация с безопасностью являются главными факторами, которые значительно влияют на стоимость жилья. Если анализировать рынок недвижимости на Востоке и Юго-Востоке Украины, то можем сделать вывод, что цены на квартиры изменились незначительно. Единственный город с заметным ростом — Харьков.

Далее в перечень городов с более доступным жильем вошли: Днепр, Кропивницкий, Хмельницкий, Полтава и Чернигов.

Дополнение

В течение первых пяти месяцев 2025 года украинцы уплатили 4,9 миллиарда гривен налога на недвижимость, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшие поступления зафиксированы в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.